성장전략 TF 겸 산업경쟁력강화 관계장관회의 “선두 주자의 뒤를 쫓는 성공 방식은 더 이상 유효하지 않아”

[헤럴드경제=배문숙 기자]구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 10일 “시장을 가장 잘 아는 기업을 중심에 두고 기업과 상시 소통하며 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

구 부총리는 이날 정부서울청사에서 주재한 성장전략 태스크포스(TF) 겸 산업경쟁력강화 관계장관회의에서 “초혁신기술 아이템과 같이 문제 해결의 핵심인 ‘킹핀’에 집중투자해 성과를 내야 한다”라며 이같이 밝혔다.

킹핀이란 볼링에서 한 가운데 핀을 뜻하며, 핵심 인물이나 사안을 가리키는 말로도 쓰인다.

구 부총리는 “선두 주자의 뒤를 빠르게 쫓아가면 충분했던 그동안의 성공 방식은 이제 더 이상 유효하지 않다”라고 강조했다.

그러면서 “세계 1등 제품 하나가 만 개의 10등 제품보다 중요한 시대”라며 “세계 10등 안에 들더라도 생존할 수 없는 ‘Winner takes all(승자독식)’ 시대로 전환되고 있다”고 말했다.

이어 “‘프런티어 정신(개척 정신)’으로 세상에 없던 상품·서비스를 개발하고 (바다에 가장 먼저 뛰어드는) ‘퍼스트 펭귄’처럼 우리가 세계를 선도해야 한다”고 말했다.

이날 회의에서는 초혁신경제 15대 선도 프로젝트 추진계획, 중소기업 기술 탈취 근절 방안 등이 논의됐다.

구 부총리는 이날 발표된 고용지표와 관련해서는 “제조업·건설업 부진이 장기화하고 청년 고용의 어려움이 지속되고 있다”라며 “일자리와 청년층 고용 여건 개선에 총력을 다하겠다”고 말했다.

통계청 ‘8월 고용동향’에 따르면 지난달 취업자는 1년 전보다 16만6000명 늘며 석달째 10만명대 증가폭을 이어갔다.