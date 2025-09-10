[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 동작구(구청장 박일하·사진)가 상습 정체 구간 해소를 위해 주요 간선도로를 확장한다고 10일 밝혔다.

먼저 서달로(흑석동~상도1동)와 성대로(상도3동~상도4동)를 확장한다 왕복 1~2차로인 해당 구간은 오래전부터 출퇴근 시간대 정체로 인해 도로 환경 개선 필요성이 꾸준히 제기돼왔다.

특히 두 도로 모두 재개발, 신속통합기획(상도 14·15구역), 모아타운 등 주택개발사업이 활발히 추진되는 지역으로, 향후 교통량 증가를 고려할 때 도로 확장이 필요하다.

이에 구는 상습 정체 구간을 중심으로 해당 도로를 왕복 3~4차로까지 확장할 방침이다.

먼저 서달로는 ‘흑석 어린이집’부터 ‘상현중학교’ 앞까지 580m 구간을 기존 왕복 2차로(폭 8~10m)에서 왕복 3~4차로(폭 12~15m)로까지 넓힌다. 현재 기본구상 용역을 마쳤으며, 연말까지 타당성 조사와 기본설계 용역을 완료할 예정이다.

성대로는 ‘성대시장(상도동 324-1)’과 ‘장승배기로(상도동 201-66)’를 잇는 약 1㎞ 구간을 정비한다. 현행 왕복 1~2차로(폭 8~10m)를 왕복 4차로(폭 15~20m)까지 확장할 계획이며, 오는 11월까지 기본구상 용역이 진행된다.

이와 함께 시도(市道) 사업으로 사당로(숭실대입구역~솔밭로 입구 약 1.8㎞)와 상도로(보라매역~상도역 2.7km) 일부 구간도 왕복 4~6차로를 왕복 6~8차로로 확장하는 계획도 추진 중이다.

박일하 동작구청장은 “오래전 설치된 도로를 현실에 맞게 확장해 주민들께서 불편함 없이 통행할 수 있도록 정비할 것”이라며 “앞으로도 교통 병목 구간을 단계적으로 해소해 ‘사통팔달 동작’을 실현하겠다”라고 말했다.