합리적 소비문화 촉진·지역경제 활성화 기대

[헤럴드경제=손인규 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 12일 ‘2025년 새마을 알뜰장터’를 중랑구청 중앙광장에서 개최한다.

이번 행사는 중랑구새마을부녀회에서 주관하며, 지역 주민의 합리적인 소비생활을 유도하고 자원 재사용을 통한 자원순환과 나눔문화 확산을 실현하기 위해 마련됐다.

‘알뜰장터’는 누구나 자유롭게 참여할 수 있는 생활 속 나눔 장터로, 16개 동 새마을부녀회가 참여하는 판매 부스가 운영된다. 장터에서는 주민들이 기증하거나 위탁한 의류, 잡화, 가전 등 다양한 재사용 물품을 저렴한 가격에 판매한다. 부침개·떡볶이·국수 등 먹거리 부스도 함께 운영될 예정이다.

특히 판매 수익금의 일부는 지역 내 저소득 가정과 취약계층을 돕는 데 활용된다. 주민들의 참여로 조성된 기탁금은 ‘중랑 동행 사랑넷’을 통해 전달되어 나눔 문화 확산과 지역사회 복지공동체 조성에 기여하게 된다.

류경기 중랑구청장은 “알뜰장터는 실속 있는 소비와 나눔을 함께 실현할 수 있는 의미 있는 자리”라고 말했다.