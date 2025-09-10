통학로 안전 점검 및 실행방안 논의

[헤럴드경제=손인규 기자] 마포구(구청장 박강수)는 초·중·고등학교 주변의 CCTV 현황을 전수조사하고 안전 사각지대를 발굴하는 등 학생들의 안전한 통학로 환경 조성을 위한 조치에 착수했다고 밝혔다.

이는 최근 학생 안전을 위협하는 사건이 잇따라 발생해 학부모와 지역사회의 불안이 커진 데 따른 것이다.

구는 9일 교육청소년과, 구민안전과, 자치행정과 등 관계부서와 긴급회의를 열어 통학로 안전 점검 계획을 구체화하고 실행방안을 논의했다. 이와 함께 지역 내 학교 47곳과 서울특별시서부교육지원청, 서울마포경찰서에 공문을 발송하여 통학로 및 학생 주요 이동 경로 CCTV 사각지대 발굴과 설치 장소 추천을 요청했다.

또한 12일까지 학교와 교육청, 경찰서와 함께 학교 주변 안전 사각지대 해소 방안을 논의하고 현장 점검을 병행할 예정이다.

마포구는 이번 점검을 통해 ▷통학로 주변 CCTV 신규 설치 및 노후 장비 교체 ▷통학로 안전 환경 개선 ▷야간 취약 구간 집중 점검·관리 등을 추진할 계획이다.

박강수 마포구청장은 “마포구는 아이들이 안심하고 등하교할 수 있는 환경을 만드는 데 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.