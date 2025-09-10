하이원,용평,지산,강촌 ‘X5+ 시즌패스’

[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원랜드(대표이사 직무대행 최철규)가 운영하는 하이원리조트가 2025/2026 동계시즌을 맞아 통합 시즌패스권인 ‘X5+ 시즌패스’를 판매한다.

스키, 보드 마니아들을 위해 준비된 ‘X5+ 시즌패스’는 하이원리조트를 비롯해, 모나 용평, 지산리조트, 웰리힐리파크, 엘리시안 강촌, 총 5개 국내 스키장 슬로프를 25/26 시즌 내내 무제한 이용할 수 있다.

또한, 해외 일본 호시노리조트 토마무스키장, 중국 완롱리조트, 몽골 스카이리조트 슬로프 무료 이용 혜택도 제공된다.

‘X5+ 시즌패스’는 최대 85% 할인된 금액으로 이용할 수 있으며, 자세한 내용은 신한카드 ‘올댓 서비스’에서 확인 가능하다.

성인권을 구매하는 경우, 발급비 5만 원만 부담하면 19세 이하 직계 자녀 1명에게 시즌패스를 추가로 제공하는 가족 할인도 준비돼 있다.

이민호 강원랜드 관광마케팅본부장 직무대행은 “겨울을 기다리는 스키, 보드 마니아들이 보다 합리적인 가격으로 다양한 스키장을 마음껏 이용할 수 있도록 ‘X5+ 시즌패스’ 판매를 진행하게 됐다”며 “올해도 최고의 설질을 자랑하는 하이원스키장에서 잊지 못할 겨울 추억을 쌓아 가시길 바란다”고 밝혔다.

하이원스키장은 해발고도 1340m 높이에서 내려오며 파노라마처럼 펼쳐진 백두대간 설경을 즐길 수 있어 매년 스키·보드 마니아들에게 인기를 끌고 있다.