“美 목표 진전에 반하는 불행한 사건이지만 평화 기회 될수도” 트럼프, 공격후 이스라엘·카타르 총리와 각각 통화

[헤럴드경제=김지헌 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 이스라엘이 9일(현지시간) 주권국인 카타르 수도 도하에 체류 중인 팔레스타인 무장 정파 하마스의 지도부를 공습한 것에 대해 우려를 표명했다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 “오늘(9일) 오전 트럼프 행정부는 이스라엘이 하마스를 공격하려고 한다는 보고를 미군으로부터 받았다”면서 “하마스는 매우 유감스럽게도 카타르의 수도 도하의 한 구역에 있었다”고 밝혔다.

레빗 대변인은 “우리와 함께 평화를 중재하려고 매우 열심히 노력하고, 용감하게 위험을 감수하는 주권국이자 미국의 긴밀한 동맹인 카타르 내부에 대한 일방적인 폭격은 이스라엘이나 미국의 목표를 진전시키지 않는다”고 지적했다.

이어 “하지만 가자지구 주민들의 고통에서 이득을 얻는 하마스의 제거는 가치가 있는 목표”라고 덧붙였다.

레빗 대변인은 “트럼프 대통령은 스티브 위트코프 중동 특사에게 카타르에 임박한 공격에 대해 알리라고 즉각 지시했고, 위트코프 특사는 그렇게 했다”고 밝혔다.

이스라엘은 이날 오후 하마스 정치국원들이 거주하는 카타르 도하의 한 주거용 건물을 공격했고, 그간 이스라엘과 하마스의 휴전을 중재해온 카타르는 공습에 강하게 반발했다.

레빗 대변인은 “대통령은 카타르를 미국의 굳건한 동맹이자 친구라고 여기며 이번 공격의 장소에 대해 매우 안 좋게 생각한다. 트럼프 대통령은 가자지구의 모든 인질 석방과 유해 송환, 그리고 이 전쟁이 당장 끝나기를 원한다”고 밝혔다.

레빗 대변인은 트럼프 대통령이 공격 이후 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 통화했다면서 “트럼프 대통령은 이 불행한 사건이 평화를 위한 기회가 될 수 있다고 생각한다”고 말했다.

또 트럼프 대통령이 카타르의 국왕 및 총리와 통화했다면서 “대통령은 미국에 대한 카타르의 지지와 우정에 대해 감사를 표했다. 대통령은 카타르 영토에서 이런 일이 다시 일어나지 않겠다고 보장했다”고 설명했다.

레빗 대변인은 트럼프 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에 대해 속상해하냐는 질문에 “대통령은 이 건에 대한 자기 생각과 우려를 매우 분명히 밝혔다”고 답했다.

그는 이스라엘이 미군에 공습에 대해 사전에 통보했냐는 질문에는 확실히 답변하지 않았다.

앞서 로이터 통신은 백악관 당국자를 인용해 이스라엘이 공격 계획을 미국에 사전 통지했다고 보도했다.