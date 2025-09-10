개인정보 보호로 보이스피싱 등 범죄 피해 예방... 생활 속 실천 캠페인으로 안전한 관리 문화 확산 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 ‘개인정보 보호의 날(9월 30일)’을 맞아 9월 10일부터 10월 10일까지 ‘개인정보 보호 4대 캠페인’을 전개한다.

이번 캠페인은 구민과 직원 모두가 개인정보 보호의 중요성을 다시금 인식, 일상에서 쉽게 실천할 수 있도록 기획됐다.

주요 내용으로는 전 직원 대상 개인정보 보호 법령과 주요 내용을 학습하는 퀴즈 캠페인, 9월 30일 당일 불필요한 개인정보 파일을 점검·삭제하는 ‘PC 내 개인정보 파기의 날’ 캠페인, 업무용 모니터 바탕화면을 활용해 개인정보 보호 5대 원칙 메시지를 확산하는 디지털 굿즈 활용 캠페인, 구 누리집과 내부 업무포털 팝업을 통해 참여를 독려하는 홍보 캠페인 등이 있다.

구는 이를 통해 개인정보 보호에 대한 인식을 높이는 동시에 개인정보 유출을 예방하고 신뢰받는 행정을 구현한다는 방침이다.

이필형 동대문구청장은 “보이스피싱 등 범죄에 개인정보가 악용되는 사례가 늘고 있는 만큼, 개인정보 보호는 곧 범죄 피해를 막는 가장 확실한 예방책”이라며 “이번 4대 캠페인을 계기로 개인정보 보호 문화가 일상에 뿌리내리길 바란다”고 말했다.