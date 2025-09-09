21일까지 제17회 서울건축문화제 개최 9월 말~11월, 서울도시건축비엔날레 열려

[헤럴드경제=손인규 기자] “좋은 건축물 하나가 도시의 풍경을 바꿉니다”(오세훈 서울시장)

‘케이팝 데몬 헌터스’의 열풍으로 서울에 세계적인 관심이 모이고 있는 가운데 서울시가 K-건축 세계화를 위한 다양한 축제를 마련한다.

서울시는 9일부터 오는 21일까지 ‘서울성(Seoul-ness) : 다층도시(Multi-Layered City)’를 주제로 <제17회 서울건축문화제>를 연다고 밝혔다.

시는 이번 축제에서 7개 건축단체와 ‘K-건축 글로벌 확산 협약’을 체결하고, 건축상 수상자 등 신진 건축가와 시민이 소통하는 프로그램을 마련, 건축문화를 함께 즐기고 K-건축을 세계로 확산하는 기반을 다질 계획이다.

13일간 진행되는 ‘건축문화제’는 건축상 시상식과 전시, 시민참여 프로그램 등 다채롭게 구성했다.

9일 오세훈 서울시장, 김태수 서울시의회 주택공간위원장, 국형걸 서울건축문화제 총감독, 그리고 건축상 수상자 등 100여 명이 참석한 가운데 열린 개막식에서는 건축상 시상식, K-건축 세계화를 위한 민-관 협력 업무협약식이 진행됐다.

‘제43회 서울시 건축상’ 대상은 ㈜푸하하하건축사사무소 ‘코어해체시스템(성동구 성수동)’이 수상했으며 대상작을 포함한 8개 작품이 수상했다. 특히 올해는 8개 수상작 중 신진 건축가 설계 작품이 5작품으로 차세대 건축가들의 높은 역량을 확인할 수 있었다.

이외 최우수상은 ‘푸투라서울․e편한세상 고덕 어반브릿지’가 받았으며 우수상은 ‘중동고등학교 원익관, 서울 AI 허브 메가플로어, 화연재, 커피_공연장/도시_공연장(COFFEE AUDITORIUM)’이 받았다. 올해 신설된 ‘신진건축상’은 ‘그리드 149’가 받았다.

한편 오 시장은 8일 대상 ‘코어해체시스템’을 비롯한 건축상 수상작 3곳을 직접 방문해 건축가로부터 설계 의도와 작품 설명을 듣고 시설을 둘러봤다. 우수상 ‘중동고등학교 원익관’, ‘커피_공연장’을 찾은 오 시장은 “좋은 건축물이 지역 경제 활성화를 견인하는 만큼 혁신적인 아이디어를 가진 건축가와 건축물을 지속 발굴해 나갈 것”이라고 말했다.

건축문화제 기간에는 총 6개 건축 전시가 열린다. 북촌문화센터에서는 올해 건축상 8개 수상작 기획전으로 ‘건축가의 책장’을 콘셉트로 한 모형, 책, 영상 등 건축물에 담긴 이야기를 전달한다.

건축 전문 지식이 없어도 건축을 더 가깝게 느끼고 직접 체험할 수 있는 4개 프로그램도 운영된다. 서울시 ‘공공서비스예약’ 신청을 통해 참여할 수 있다.

한편 서울시는 이번 ‘서울건축문화제’에 이어 11월까지 ‘K-건축 세계화’ 순풍을 이어간다. 오는 9월 26일부터 11월 18일까지는 세계적 디자이너 토마스 헤더윅 총감독과 함께 ‘매력 도시, 사람을 위한 건축’을 주제로 ‘제5회 서울도시건축비엔날레’가 열린다.

오세훈 시장은 “올해 ‘건축기행’을 통해 건축물 하나가 동네를 바꾸고, 시민 일상에 변화를 주는 현장을 마주하면서 ‘서울의 미래는 건축가의 손에서 비롯된다’고 확신했다”며 “서울건축문화제가 서울을 넘어 세계와 K-건축문화를 나누는 축제가 되길 바란다”고 말했다.