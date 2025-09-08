김 전 부장검사 9일 오전 10시 소환 조사 특검, 김 여사 공천개입 의혹 등 추궁 방침

[헤럴드경제=이용경 기자] 김건희 여사와 관련한 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 오는 9일 공천개입 의혹의 핵심 피의자 중 한 명인 김상민 전 부장검사를 소환해 조사한다.

박상진 특검보는 8일 오후 특검 사무실에서 열린 언론 브리핑에서 “9일 오전 10시 김 전 부장검사를 피의자 신분으로 소환 조사할 예정”이라고 밝혔다. 김 전 부장검사도 특검의 출석 요구에 응했다고 한다.

특검은 김 여사가 지난해 4·10 국회의원 선거를 앞두고 김영선 전 국민의힘 의원의 지역구였던 경남 창원 의창 지역에 김 전 부장검사를 출마시키기 위해 영향력을 행사했다는 의혹을 수사 중이다.

특검은 지난 7월 김 전 부장검사의 자택을 압수수색 한 데 이어 이날 지방에 있는 그의 또 다른 주거지도 압수수색 했다.

앞서 김 전 부장검사는 2023년 9월 현직 부장검사 신분으로 해당 지역 주민들에게 문자 메시지를 보내는 등 총선 출마를 강행해 논란을 일으켰다.

당시 김 전 의원을 지원했던 명태균 씨는 김 여사가 ‘창원 의창구에서 김상민 검사가 당선될 수 있도록 지원하면 선거 이후 장관 또는 공기업 사장 자리를 주겠다’고 말했다고 주장했다.

하지만 김 전 부장검사는 공천에서 컷오프로 탈락했다. 김 전 의원도 당시 민주당 현역이 있던 김해갑 지역으로 출마지를 변경하겠다고 밝혔지만, 김 전 부장검사와 함께 공천에서 탈락했다. 이후 김 전 부장검사는 4개월 뒤 국가정보원 법률특보에 임명됐다.

특검은 최근 김 여사 오빠의 장모 집을 압수수색 하는 과정에서 이우환 화백의 그림 ‘점으로부터 No. 800298’을 발견하고 구매자를 김 전 부장검사로 특정했다. 특검은 김 여사 측이 그림의 대가로 김 전 부장검사의 공천에 개입하고 이후 국정원 취업에도 도움을 준 게 아닌지 조사하고 있다.