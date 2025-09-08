[헤럴드경제=고재우 기자] 국내 모빌리티 시장에서도 ‘구독 경제’ 경쟁이 본격적으로 펼쳐진 가운데, 우버 택시가 이용자 확보를 위해 안간힘을 쓰고 있다. 카카오T에 이어 월 4900원 구독 상품을 출시하더니 ‘택시비 반값 혜택(그 시절 택시 요금)’ 프로모션까지 나왔다.

월 활성 이용자 수(MAU)가 ‘70만명’ 내외로 정체 중인 우버 택시가 점유율을 높이기 위해 사활을 걸고 있다는 분석이다.

8일 업계에 따르면 우버 택시는 이달 동안 우버 택시를 처음 이용하는 승객을 대상으로 최대 2만원 반값 할인 혜택을 제공한다.

앞서 우버 택시는 카카오T(월 4900원)에 이어 월 4900원 구독 상품을 선보이고, 카카오T(최대 5%)보다 높은 적립 혜택 ‘최대 10%’를 제공한다고 밝힌 바 있다. 여기에 우버 청소년 자녀 계정을 통해 택시 호출 시 최고 평점 기자 배치 등 부모와 자녀 모두가 안심할 수 있는 환경 제공도 공언했다.

글로벌 시장에서와 달리 우버는 국내에서 좀처럼 점유율을 높이지 못하고 있다. 이 때문에 우버 택시가 마케팅에 강한 드라이브를 걸고 있다는 분석이다. 앞선 공정거래위원회(공정위) 발표를 보면 택시 일반 호출 시장 점유율에서 카카오T는 96%(2022년 기준)으로 압도적이다.

우버가 미국 시장에서 압도적인 1위(약 76%·스태티스타 기준)를 차지하는 것과 대조되는 대목이다. 글로벌 시장에서도 중국·동남아 시장 등을 제외하면 서구권을 중심으로 활발한 사업을 진행 중인 우버가 유독 국내에서만큼은 힘을 못 쓰는 것이다.

모바일인덱스 MAU도 마찬가지다. 카카오T MAU는 지난해 9월 약 1372만명에서 지난달 약 1426만명까지 늘었다. 꾸준히 1400만명 선을 유지하는 모습이다. 택시 일반 호출 시장에서 압도적인 모습을 보이고 있다.

반면 같은 기간 우버 택시의 경우 약 76만명에서 약 71만명으로 감소했다. 70만명대를 벗어나지 못하고 정체 중이다.

업계 관계자는 “우버 택시가 최근 마케팅에 본격적으로 나서는 모습”이라며 “아무래도 글로벌 기업이다 보니 공격적인 마케팅이 가능한 것으로 보인다”고 말했다.