[헤럴드경제=박지영 기자]법무법인(유) 세종(오종한 대표변호사)은 8일 지철호 전 공정거래위원회 부위원장을 세종 공정거래그룹 고문으로 영입했다고 밝혔다.

지철호 고문은 고려대학교 행정학과를 졸업하고 서울대학교 행정대학원에서 정책학 석사 학위를 취득했다. 제29회 행정고시 합격 후 경제기획원 공정거래실 사무관으로 공직에 입문했다. 지 고문은 30여년 가까이 공정거래 분야 경력을 쌓으며 재정경제원, 공정거래위원회, 대통령비서실 경제수석실, 국무조정실 규제개혁조정관실 등에서도 근무했다.

지 고문은 대변인, 카르텔조사국장, 경쟁정책국장, 기업협력국장 등 공정거래 분야의 요직을 맡았다. 공정위 상임위원을 거쳐 2018년부터 2020년까지 차관급인 제15대 공정거래위원회 부위원장을 지냈다. 중소기업중앙회 상임감사, 고려대 미래성장연구원 특임교수, 법무법인(유) 원의 고문으로도 근무했다. 3권의 전문 서적 발간과 수십 편의 논문 및 학술 발표 등으로 전문성과 명성을 두루 쌓았다.

세종은 지 고문 합류로 공정거래그룹의 맨파워가 한층 더 강화될 것으로 기대 중이다. 오종한 대표변호사(사법연수원 18기)는 “다양한 법 집행, 정책 수립, 제도개선 등오랜 현장 경험에서 우러난 공정거래 분야 전반에 대한 통찰력은 물론, 업계에서 두터운 신망을 얻고 있는 지철호 고문의 합류를 통해 기업들이 당면한 공정거래 정책 변화에 선제적으로 대응함과 동시에 고도화된 법률 서비스를 제공하겠다”라고 했다.

세종 공정거래그룹은 최중혁 외국변호사와 최한순 변호사(연수원 27기)가 공동그룹장을 맡고 있다. 이창훈 변호사(연수원 33기), 이상돈 변호사(연수원 33기) 등이 각각 공정거래조사대응팀, 기업공정거래팀을 이끌며 동시에 전략적 인재 영입을 가강화하고 있따. 지난 7월에는 공정위에서 약 19년만 근무한 김기수 전문위원도 합류했다. 세계 최대 로펌 평가기관인 영국의 Chambers & Partners는 2016년부터 2025년까지 공정거래 분야 국내 로펌 평가에서 세종을 연속 1등급(Band1)으로 평가했다.