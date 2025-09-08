치매 실종 보장·3대 질병 치료 통합 신상품 구조 혁신에 배타적사용권 획득

[헤럴드경제=박성준 기자] 태광그룹 금융계열사인 흥국화재가 ‘치매환자 실종신고 피해보장 특약’과 ‘3대 질병(암·뇌·심) 비급여 치료의 기간 통산형 통합’ 구조에 대해 각각 6개월의 배타적사용권을 획득했다고 8일 밝혔다.

치매환자 실종신고 피해보장 특약은 이달 1일부터 흥국화재 치매보험상품에 가입할 때 추가할 수 있는 특약이다. 피보험자가 치매로 실종됐을 때 최초 1회 한정으로 보험금 20만원을 지급하는 담보다. 보호자의 요건은 ‘실종 시점에 치매 환자와 동거 중 상태인 민법상 친족’으로, 특정인으로 한정하지 않아 적용 범위가 넓다.

손해보험협회 신상품심의위원회는 ▷치매환자 보호자에 대한 보장 보험화 ▷업계 최초 치매실종관련 비용 보장 개발이라는 점을 높게 평가하고, 배타적사용권을 부여했다.

3대 질병 비급여 치료의 기간 통산형 통합의 경우 ‘플래티넘 건강 리셋 월렛’ 상품에 관한 내용이다. 지난달 해당 상품에 대해 배타적사용권을 획득했던 ▷보장금액 한도 리셋 구조(6개월) ▷잔여 가격 결정 방식(Residual Pricing·9개월)에 이어 추가 획득했다. 보험가입금액을 단순히 통합하던 기존 한계를 극복하고, 신규 금융기법 ‘코퓰라(Copula)’를 활용함으로써 ‘기간 통산형’으로 통합했다는 점을 높게 평가받았다.

3대 질병 비급여 고액 치료는 특정 기간에 집중돼 발생하는 특징을 갖는다. 흥국화재의 플래티넘 건강 리셋 월렛은 이런 3대 질병의 비급여 치료를 20년간 10억원을 탄력적으로 보장함으로써, 비용부담이 집중되는 시기에 충분한 보장이 가능하도록 설계됐다.

흥국화재는 이달 보장 내용을 더욱 개선한 신상품을 선보였다. 기존 상품은 ‘업계 인수 한도’로 인해 ‘기존 간병 보장 가입자’가 가입하기 어려웠다. 하지만 이달 출시된 ‘플래티넘 건강 리셋 월렛Ⅱ’는 간병 보장을 수술·입원으로 대체함으로써, 각 소비자가 기호에 맞게 선택적으로 가입할 수 있게 됐다.

플래티넘 건강 리셋 월렛은 흥국화재 주력 상품인 ▷든든한 3N5 간편종합보험 ▷The건강한 종합보험 ▷The건강한 0550종합보험 ▷뉴키즈 자녀보험 등에서, 치매환자 실종신고 피해보장은 ▷가족사랑 간편치매간병보험 ▷모두 담은 123치매보험에서 가입할 수 있다.

흥국화재 관계자는 “이번 2건의 배타적 사용권 획득은 초고령사회에 대비한 회사의 전략을 단편적으로 보여준 것”이라면서 “앞으로도 고객 눈높이에 맞는 혁신적인 상품을 지속해서 공급할 예정”이라고 말했다.