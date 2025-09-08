9월 27일까지 렉서스·토요타 공식 서비스 센터서 진행 2020년 1월 1일 이전 등록 차량 대상 정기점검 및 주요 부품·공임 20% 할인

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국토요타자동차는 오는 27일까지 전국 렉서스·토요타 공식 서비스센터에서 ‘올웨이즈 위드 렉서스·토요타 서비스 캠페인’을 실시한다고 8일 밝혔다.

이번 서비스 캠페인은 다가오는 추석 연휴 장거리 주행에 대비해 고객들이 보다 안심하고 차량을 이용할 수 있도록 기획됐다.

캠페인 기간 동안 렉서스·토요타 공식 서비스센터에 입고하는 2020년 1월 1일 이전 등록 차량 고객들은 ▷정기점검 ▷브레이크 오일 ▷오토 트랜스미션 오일 ▷브레이크 패드 및 디스크 ▷와이퍼 러버 및 블레이드 등 주요 부품과 공임을 20% 할인된 가격으로 제공받을 수 있다.

또한, 출고 연도와 관계없이, 100만원 이상 일반 유상 수리를 진행하는 고객에게는 에어컨 필터 무상 교환 혜택이 제공된다. 단, 외관 수리 및 보험 수리는 본 혜택에서 제외된다.

강대환 한국토요타자동차 부사장은 “추석 연휴를 앞두고 렉서스 및 토요타 고객들이 안전하고 편안한 귀성길을 보낼 수 있도록 이번 서비스 캠페인을 준비했다”며 “앞으로도 최적의 시점에 다양한 서비스 캠페인을 전개해 고객분들께 최상의 만족을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.