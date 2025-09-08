- 상하이 안푸루 프리오픈 첫 주말 방문객 4천 명 돌파, 일 매출 2,700만 원 기록

- 상해의 ‘성수’ 플래그십에 이어 난징시루 2호점 출점 준비 박차

- 베이징·심천 매장 안정적 순항, 베이징은 하루 평균 2천만 원대 매출 유지

- FW 시즌 본격화 시 락피쉬웨더웨어 매출 2배 성장 전망… 중국 시장 출점 확대 박차

패션기업 에이유브랜즈(AU BRANDZ, 대표 김지훈)가 상하이 안푸루 Rockfish Weatherwear(락피쉬웨더웨어) 플래그십 스토어의 성공적 오픈을 통해 중국 시장 공략을 본격화하고 있다.

-상하이 안푸루 플래그십 흥행

지난 9월 초 프리오픈한 상하이 안푸루 매장은 첫 주말 토요일 하루 동안 매출 2,700만 원을 기록했으며, 4,000명 이상의 방문객이 몰리며 성황을 이뤘다. 중국의 ‘성수동’으로 불리는 안푸루 거리에 자리한 이번 플래그십은 단순한 매장 이상의 상징성을 지니며, 패션·문화·라이프스타일이 집약된 상권에서 플래그십을 오픈함으로써, 락피쉬웨더웨어가 중국 시장에서 프리미엄 브랜드로 자리매김할 수 있는 중요한 전환점을 마련했다.

-상하이 난징시루 2호점 출점 가속화

에이유브랜즈는 안푸루 플래그십의 성과를 발판 삼아 중국의 ‘명동’으로 불리는난징시루(南京西路)에 상하이 2호점 출점을 준비 중이다. 난징시루는 글로벌 럭셔리 브랜드와 대형 리테일이 몰려 있는 중국 내 최고 핵심 상권으로, 이번 출점은 브랜드 인지도 확대와 매출 성장의 기폭제가 될 전망이다. 안푸루와 난징시루를 잇는 투톱 전략은 상하이 내에서 락피쉬웨더웨어의 브랜드 위상을 강화하는 동시에, 중국 내 다른 주요 도시에 진출할 수 있는 확장 거점 역할을 할 것으로 기대된다.

-베이징·심천 매장 안정적 안착

앞서 오픈한 베이징 산리툰 매장은 하루 평균 2천만 원대 매출을 기록하며 안정적으로 순항 중이다. 특히 젊은 소비자층이 밀집한 산리툰 지역 특성상, SNS 노출 및 인플루언서 마케팅 효과가 뚜렷하게 나타나고 있다. 심천 MixC World 매장 또한 일평균 1천만원대의 매출을 달성하며 현지 소비자들에게 빠르게 자리잡았다. 심천은 혁신 도시이자 트렌드 선도 지역으로, 락피쉬웨더웨어가 글로벌 브랜드로 성장하는 데 있어 중요한 테스트베드이자 성장 거점으로 기능하고 있다. 특히 FW 시즌이 본격적으로 시작되면 아우터·부츠 등 웨더웨어 카테고리의 수요 증가로 매출이 현재 대비 2배 이상 성장할 것으로 전망된다.

-중국 시장 출점 확대 전망

에이유브랜즈는 항저우 합작법인 AU BRANDZ HANGZHOU TRADING CO., LTD.를 기반으로 중국 주요 도시에 공격적인 출점을 이어가고 있다. 지난 8월 심천, 베이징 매장을 오픈했고, 연내 상해, 충칭, 베이징, 항저우 등에 5개 매장을 추가 오픈하며 중국 전역으로 확장을 가속화할 계획이다. 오프라인 매장과 더불어, 9월 티몰(Tmall)과 샤오홍슈(Xiaohongshu) 공식 플래그십 스토어도 오픈 예정으로, 온·오프라인을 아우르는 옴니채널 전략을 통해 중국 내수 시장에서의 입지를 공고히 할 계획이다.

에이유브랜즈 관계자는 “상하이 안푸루 플래그십의 성공은 락피쉬웨더웨어의 중국 내 브랜드 확장 가능성을 입증한 중요한 분기점”이라며, “베이징과 심천 매장의 안정적 안착, 난징시루 2호점 출점, 그리고 FW 시즌 본격 매출 성장을 통해 중국 시장에서의 리더십을 강화하며 동시에 연말까지 국내 8개, 해외 22개 매장을 운영하며 글로벌 확장을 본격화할 예정”이라고 밝혔다.