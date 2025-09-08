경기 시작 예정보다 50분 지연…트럼프 ‘전광판 인사’에 야유·환호 교차도

[헤럴드경제=김지헌 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 US오픈 테니스대회 결승전을 보러 갔다가 관중의 야유를 받았다.

7일(현지시간) 로이터 통신과 미 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면, 트럼프 대통령은 이날 오후 2시로 예정된 US오픈 남자 단식 결승전을 관람하기 위해 뉴욕에 있는 아서 애시 스타디움을 찾았다.

하지만 경기는 정시에 시작되지 못했다.

미 비밀경호국이 대통령의 안전을 위해 입장 대기 줄에 금속탐지기를 설치하고 가방을 검사함에 따라 일반 관람객의 입장이 계속 지연됐기 때문이다.

주최 측은 세계랭킹 1·2위인 얀니크 신네르와 카를로스 알카라스가 맞붙는 결승 경기가 예정보다 30분 지연돼 시작된다고 했다가 또다시 15분이 더 지연된다고 알렸다.

경기는 결국 오후 2시48분에야 시작됐는데, 티켓 구매자 수천 명이 아직 경기장에 들어가지 못한 상태였다.

관람객들은 입장을 위해 최소 30분을 줄 서서 기다려야 했고, 일부는 한 시간 반을 기다렸는데도 경기장에 들어가지 못했다.

이들은 경기가 시작되자 트럼프 대통령 등장에 따른 입장 지연을 비판하며 밖에서 야유를 보냈다.

경기장에 간신히 들어간 사람들도 트럼프 대통령의 모습이 전광판에 비치자 야유를 퍼부었다. 트럼프 대통령은 화면에 잠깐 나오는 동안 일어서서 관중에게 인사하는 모습을 연출했다.

NYT는 관중 중 일부는 트럼프 대통령의 등장에 환호를 보내기도 했다고 전했다.

뉴욕 브루클린 출신인 케빈은 1시간 15분을 기다렸는데도 입구에 다다를 수가 없었다면서 “백 퍼센트 그 사람 (스타일)이다. 정말 이기적이다. 그런 사람은 이런 행사에 본인이 나타나면 행사가 지연이 될 수 있다는 것을 좀 아는 약간의 품위를 가져야 한다”고 트럼프 대통령을 비판했다.

또 다른 뉴욕 주민 마리베스 로드스도 “말도 안 되는 일이다. 그들이 이렇게 한 것은 너무 부당하다. 우리가 이렇게 많은 돈을 썼는데, 극도로 화가 난다”고 말했다.

이날 결승전을 보러온 이들은 티켓 구매에 적게는 수십만원, 많게는 2만 달러(약 2700만원) 이상을 썼다고 로이터는 전했다.

미국테니스협회(USTA)는 방송사들에게 경기장에서 나온 트럼프 대통령에 대한 모든 반응을 삭제해달라고 요청한 것으로 전해졌다.

ABC 방송은 트럼프 대통령이 관중에게 인사하는 장면을 내보내면서 관중석에서 나온 소리는 묵음 처리했다.

트럼프 대통령은 재선에 성공해 지난 1월 백악관에 복귀한 이후 여러 스포츠 행사에 참석하고 있으며, 지난 2월 미국프로풋볼(NFL) 결승전인 슈퍼볼에 등장했을 때도 야유와 환호를 동시에 받았다.