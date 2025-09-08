베스트 라이프 솔루션 기업 코웨이는 경기 구리시 롯데백화점 구리점 7층에 브랜드 체험·판매 매장 ‘코웨이 갤러리 롯데 구리 직영점’(사진)을 새로 열었다고 8일 밝혔다.

신규 매장이 들어선 롯데백화점 구리점은 경기 동북부 지역 내 핵심 소비 거점으로서 많은 유동인구와 가족 단위 고객층을 갖춰 생활가전·가구 수요가 풍부하게 형성돼있다. 코웨이는 구리점 상권의 주요 대상인 30~40대 젊은 가족 고객을 위해 체험 중심의 쇼핑 공간을 마련하고 코웨이만의 혁신 기술력을 직접 느껴볼 수 있도록 한다는 방침이다.

코웨이 갤러리 구리 직영점에서는 ‘아이콘 얼음정수기 스탠다드·미니·오리지널’ 등 세분된 얼음정수기 라인업을 기반으로 크기와 얼음 사용량에 따라 최적의 제품을 선택할 수 있다.

아이콘 얼음정수기 스탠다드는 가로 사이즈와 디자인은 유지하면서도 얼음 저장 용량을 기존 대비 약 49% 늘려 사용 편의성을 높였다. 아이콘 얼음정수기 미니는 국내 얼음정수기 중 가장 작은 사이즈를 구현해 주방 공간 활용도를 강화했다.

코웨이 갤러리 롯데 구리 직영점은 사전 예약 없이 누구나 방문할 수 있으며, 원활한 체험 및 상담이 필요한 경우 공식 홈페이지 ‘코웨이닷컴’을 통해 예약 가능하다. 김광우 기자