- 전용면적 59㎡, 84㎡ 각각 3가구씩 총 6가구 모집

- 22년 당시 분양가로 공급… 최대 억대 시세 차익 기대

SM그룹 건설부문 계열사인 SM삼환기업이 파주 운정신도시에 선보이는 ‘파주운정 경남아너스빌 리버(A48블록)’가 오는 10일 무순위 청약을 진행한다.

이번 무순위 청약은 ▲59㎡A 2가구 ▲59㎡B 1가구 ▲84㎡A 3가구 등 총 6가구다. 청약 접수는 10일(수) 한국부동산원 청약홈을 통해 진행되며, 당첨자는 15일(월) 발표된다. 계약은 22일(월)에 실시된다.

파주운정 경남아너스빌 리버의 무순위 청약에는 내 집 마련을 원하는 실수요층의 많은 관심이 예상된다. 오는 10월 바로 입주가 가능하다는 장점과 함께 판상형 맞통풍 설계, 거실 6.2m, 안방 4.3m 이상의 광폭설계(84㎡ 기준) 등 경남아너스빌 브랜드 만의 특화 평면설계가 적용돼 실거주 만족도가 높을 것으로 예상되고 있어서다.

또한 SM그룹은 건설사부문 계열사인 경남기업이 지난 7월 국토교통부가 발표한 ‘2025년 건설사업자간 상호협력평가(대기업)’에서 최우수 등급을 받는 등 안전성과 신뢰도가 높아 이에 따른 관심도 더해질 것으로 예상된다.

여기에 단지는 2022년 당시 분양가격으로 공급돼 투자수요의 관심도 클 것이라는 게 업계의 평가다. 실제 이번 무순위 청약 물량의 분양가는 전용 59㎡가 3억 원 중후반대, 84㎡가 4억 원 중후반대로 책정됐다. 이는 인근에서 최근 실거래된 아파트(59㎡ 5억 중반대, 84㎡ 6억 중반대)와 비교할 때 약 1~2억 원 수준의 시세 차익이 기대된다.

한 업계 관계자는 “최근 파주 운정신도시에서 무순위 청약을 진행한 단지들은 가격 경쟁력 덕분에 수만 명의 청약자를 모은 바 있다”며, “특히 지난 5월 ‘파주운정 경남아너스빌 디원(A18블록)’의 무순위 청약 1가구 모집에는 무려 1만6,000여 명이 몰리기도 해, 이번에도 높은 경쟁이 예상된다”고 전했다.

■ SM그룹, 광주광역시 ‘무등산 경남아너스빌 디원’ 등도 성황리에 분양 중

한편 SM그룹은 이번 파주 운정신도시의 무순위 청약과 더불어 광주광역시, 군산시, 안성시, 용인시 등 전국 각지에서 분양 사업을 이어가고 있다.

특히 광주광역시에서는 지역 최초의 경남아너스빌 브랜드 단지인 ‘무등산 경남아너스빌 디원’이 선착순 계약을 성황리에 진행하고 있어 주목된다.

무등산 경남 아너스빌은 SM그룹의 SM스틸 건설부문이 시행과 시공을 직접 맡았으며, 광주광역시 동구 산수동 일원에 지하 2층~지상 20층, 5개동, 총 293가구 규모로 조성된다. 전 가구는 전용 84㎡ 단일면적이다.

이 단지는 경남아너스빌 브랜드의 차별화 설계가 곳곳에 적용돼 실거주 만족도를 높인 것이 특징이다. 특히 내부는 5.3m 초광폭 거실 설계와 함께 거실, 식당, 주방이 하나로 이어지는 최대 12m의 평면설계를 적용해 개방감을 확대했으며, 타입별로는 대형 팬트리와 대형 드레스룸 등이 적용돼 수납 공간과 공간 활용성을 확대했다.

또한 단지는 무등산 자락 입지에 걸맞게 조망권을 극대화하는 설계도 적용한다. 대표적으로는 넓은 실사용면적 와이드 설계와 전 가구에 유리난간 설계를 도입해 시야 방해를 최소화했다. 특히 유리난간 설계의 경우는 주로 고급 주거 단지에 적용되는 설계라는 점에서 단지의 가치와 품격은 한층 더 높아질 것으로 전망된다.

입지도 우수하다. 특히 무등산국립공원의 관문 입지에 조성돼 압도적 쾌적함을 자랑하며, 도보거리에는 장원초가 자리하고 충장중과 살레시오여고도 가까워 교육환경이 좋다. 또한 현재 공사 중인 광주도시철도 2호선 법원역(예정)을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지로, 주변에는 홈플러스, 아시아문화전당, 동리단길 카페거리, 법조타운, 충장로 생활권 등 생활인프라가 잘 갖춰져 있어 주거 편의성도 우수하다.

한편 단지는 현재 계약자 특별 혜택으로 계약금 1천만원 정액제(1차), 중도금 60% 전액 무이자, 발코니 확장 무상 제공 등을 선보이고 있다.

무등산 경남 아너스빌 선착순 계약은 광주광역시 북구 신안동 일원에 위치한 견본주택에서 진행 중이며, 입주는 2028년 4월 예정이다.