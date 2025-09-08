[헤럴드경제=나은정 기자] 서울시가 추석을 앞두고 지역 경제 활성화를 위해 2755억원 규모의 ‘서울사랑상품권’을 발행한다.

8일 서울시에 따르면 시는 오는 16일부터 18일까지 각 자치구별로 구 안에서 쓸 수 있는 지역사랑상품권을 발행할 계획이다. 시내 전역에서 쓸 수 있는 ‘서울사랑상품권’은 올 추석에는 발행하지 않는다.

할인율은 국비 지원에 따라 기존 5%에서 7%로 확대됐다.

중구·용산·성북·서대문 등 11개 자치구는 지역상품권 결제 시 결제금액의 2∼5%를 상품권으로 환급해주는 페이백 이벤트를 진행, 최대 12% 할인 혜택을 받을 수 있다. 이벤트는 자치구별 예산 소진 시까지 실시하며 페이백은 결제일 다음 달 상품권으로 환급된다.

발행일은 용산·서초·중랑·관악·동대문·동작·성북·종로·영등포는 16일, 강북·도봉·마포·성동·노원·강동·송파·강서·중구는 17일, 금천·은평·강남·광진·서대문·양천·구로는 18일이다.

오전 9시부터 자치구별로 시간을 달리해 순차 판매하며, 동시 접속 폭주를 막기 위해 3일간의 상품권 판매기간에는 오전 9시부터 오후 7시까지 가맹점 찾기 등 일부 기능이 제한된다.

서울페이플러스(서울pay+) 앱에서 1인당 월 50만원까지 구매할 수 있고 보유 한도는 1인당 150만원이다. 구매한 이후 상품권을 사용하지 않았다면 전액 환불할 수 있다. 현금으로 구매(계좌이체)했다면 보유 금액 중 60% 이상 소진한 경우에 한해 잔액을 환불받을 수 있지만, 신용카드로 구매한 경우엔 잔액 환불과 선물하기는 할 수 없다.

이해선 서울시 민생노동국장은 “할인율이 확대된 만큼 명절을 앞두고 내수 침체로 어려움을 겪는 소상공인과 시민들에게 실질적인 도움이 되길 기대한다”고 말했다.