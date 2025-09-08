32만㎡에 2640세대 택지 조성 직주(職住) 근접에 교통도 좋아

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시 울주군 덕하지구 토지구획정리사업이 27년 만에 완료돼 울주군 남부권 주거지가 확충됐다.

울산시는 덕하지구 토지구획정리사업이 지난 5일자로 환지처분 공고됨에 따라 사업이 완료됐다고 밝혔다.

덕하지구 토지구획정리사업은 울주군 청량면 덕하리 및 상남리 일원에 면적 32만701.8㎡, 2640세대 규모의 공동·일반택지를 조성하는 사업이다. 공동택지는 2필지 2000세대, 일반택지는 237필지 640세대이다.

이 사업은 지난 1998년 5월 11일 덕하지구 토지구획정리사업 도시계획 결정 이후 2005년 9월 8일 토지구획정리사업 사업시행인가, 2016년 7월 21일 IS동서㈜로 시공사를 변경해 시행에 들어갔다. 이어 지난 6월 12일 공사 완료 후 기반시설에 대한 협의를 완료하고 지난 5일 환지처분 공고를 하게 됐다.

단지 내·외에 중로 7개 노선, 소로 21개 노선 등 28개 노선의 도로와 소공원 2개소, 어린이공원 1개소 등의 기반시설을 설치해 지구 내 거주하는 주민들의 생활편의를 제공한다.

덕하지구는 ▷석유화학단지 및 온산국가산업단지, 신일반산업단지 ▷국도 14호선 및 울산~부산 고속국도 ▷광역철도 동해남부선인 덕하역과 인접하고 있어 직장과 주거지가 근접하고 교통이 좋은 입지적 장점을 두루 갖추고 있다.

이재곤 도시국장은 “덕하지구 토지구획정리사업 완료로 덕하역 역세권 강화, 직주(職住) 근접이 가능한 생활권 조성 등 도시개발에 따른 다양한 순기능이 발휘될 것”이라고 설명했다.