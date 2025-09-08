[헤럴드경제=전새날 기자] 무신사가 전개하는 뷰티 브랜드 ‘오드타입(ODDTYPE)’이 일본에 이어 동남아 진출을 본격화한다고 8일 밝혔다.

오드타입은 지난 상반기 말레이시아 헬스·뷰티 스토어 ‘가디언즈’와 계약을 체결하고, 지난달 주요 점포 2곳에 입점했다. 말레이시아 내 최대 규모 대형 쇼핑몰인 이온 빅 암팡, 아이오아이 시티 몰 푸트라자야에 입점해 규모가 크고 접근성이 뛰어나다.

가디언즈는 동남아시아 주요 국가에서 운영 중인 종합 리테일 체인이다. 말레이시아에서 500개 이상의 매장을 보유한 대표 헬스·뷰티 스토어다. 무신사는 가디언즈의 주요 점포 입점을 시작으로 내년 상반기까지 100여 개 매장으로 확대한다는 방침이다.

오드타입은 가디언즈 매장에서 28종 전 제품군을 판매할 예정이다.

오드타입의 글로벌 오프라인 진출은 이번이 두 번째다. 지난해 일본 시장에 진출한 오드타입은 일본 최대 라이프스타일숍인 로프트와 프라자에 입점했다. 최대 뷰티 멀티숍 채널인 ‘앳코스메’에서 판매를 시작해 입지를 확대하고 있다. 온라인으로는 미국 아마존에서 판매 중이다. 글로벌 뷰티 플랫폼 스타일바나에도 이달 공식 입점한다.

제품은 국내에서도 해외 관광객을 중심으로 높은 인기를 얻고 있다. 올해 상반기에 ‘무신사 스토어 성수@대림창고’에서 판매하는 오드타입 제품을 구매한 고객 중 외국인 비중이 절반에 달할 정도다.

무신사 관계자는 “첫 입점부터 한 브랜드의 모든 제품이 판매되는 것은 이례적인 사례로, 오드타입의 감각적인 콘셉트와 차별화된 제품력이 현지 시장에서 인정받은 결과”라며 “동남아 시장 진출을 발판으로 향후 싱가포르, 태국 등 글로벌 유통 채널 진출에 박차를 가할 것”이라고 말했다.