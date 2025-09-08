[헤럴드경제=강승연 기자] 에이블리는 크리에이터(창작자)가 자신만의 굿즈를 제작·판매할 수 있는 서비스 ‘에이블리 메이커스(ABLY Makers)’를 선보인다고 8일 밝혔다.

에이블리 메이커스는 창작자가 캐릭터, 일러스트 등 직접 고안한 디자인 이미지를 올리면 에이블리가 굿즈 제작부터 물류, 배송, 고객 응대(CS)까지 전 과정을 대행하는 서비스다.

사업자 등록증은 물론, 초기 자본이 없어도 작가로 입점할 수 있다. 주문이 들어올 때마다 제작하는 ‘POD(Print on Demand)’ 방식으로 재고 부담이 없다.

제작 가능한 품목은 티셔츠, 키링, 폰 케이스, 스티커 등 300여종에 달한다. 판매자 전용 홈페이지(셀러 어드민)에서 원하는 품목을 고른 뒤 준비한 디자인 파일만 등록하면 된다.

가격은 작가가 직접 설정할 수 있다. 완성된 상품은 앱(애플리케이션) 메인 화면 상단 ‘라이프’ 탭 내 ‘굿즈’ 코너에서 만나볼 수 있다.

에이블리는 창작자의 디지털 전환과 실질적인 수익 창출을 돕기 위해 이번 서비스를 기획했다. N잡(다중 직업) 및 부업을 꿈꾸는 직장인, 학생 등의 비용 부담을 줄여 창작 생태계를 조성하겠다는 취지다. 유저 역시 희소성 높은 상품을 폭넓게 만나볼 수 있어 쇼핑 만족도가 향상될 것으로 기대된다.

입점 작가를 대상으로 프로모션 지원금 행사도 이달 말까지 진행한다. 고객에게 발급되는 ‘신규 작가 전용 15% 할인 쿠폰’ 비용을 에이블리가 전액 지원하는 이벤트다. 별도 신청 절차를 거치지 않고 마켓 등록과 동시에 혜택이 적용된다. 입점일부터 30일간 제공된다.

강석훈 에이블리 대표는 “에이블리는 업계 최초로 누구나 쉽게 창업할 수 있는 ‘에이블리 파트너스’를 론칭해 셀러 상생을 이어오고 있다”며 “신규 서비스를 통해 ‘커머스’에서 ‘콘텐츠 IP’ 영역까지 상생 생태계를 확장했다”고 말했다.