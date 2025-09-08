“미래지향적·안정적 관계 발전 방향에 광범위한 공감대”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이시바 시게루 일본 총리가 전격 사임한 가운데 대통령실은 8일 “관련 동향을 예의주시하고 있다”고 밝혔다.

대통령실 관계자는 “일본 국내 정치이기에 그에 대해 언급하는 것은 적절하지 않다고 본다”면서도 “한일 양국은 미래지향적, 안정적 관계 발전 방향에 광범위한 공감대가 있는 만큼 이시바 총리의 사퇴에도 앞으로도 긍정적인 관계를 계속 이어갈 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이시바 총리는 지난 7월 참의원(상원) 선거 패배 이후 당내에서 퇴진 압박을 받던 중 전날 “많은 분의 기대에 부응하지 못해 정말로 부끄럽다”며 전격적으로 사임 의사를 표명했다.

그는 보수 정당인 집권 자민당 내에서 비교적 온건한 ‘비둘기파’로 분류되며 한일 협력 강화에 의욕을 보여 왔다.

이재명 대통령은 양자 외교 상대국으로 지난달 23일 일본을 방문해, 이시바 총리와 정상회담을 갖기도 했다. 앞서 이 대통령 취임 직후 주요7개국(G7) 정상회담에서도 만나 양자회담하며 한일관계의 물꼬를 트기도 했다.