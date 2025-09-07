경기 안양동안서, ‘AI 동선 추적 시스템’ 운영 “검정 칠부바지” 옷차림 입력하니 AI가 추적

[헤럴드경제=민상식 기자] 인공지능(AI)이 짧은 시간에 수많은 폐쇄회로(CC)TV를 살펴보며 실종자의 동선을 추적한 사례가 나왔다.

이는 AI로 실종자의 이동 경로를 추적하는 시스템을 적용해 성과를 낸 국내 첫 사례로 알려졌다.

7일 경찰에 따르면 경기 안양동안경찰서는 지난 6월 24일 오전 1시 24분께 “지인이 자살을 암시하는 메시지를 보내고 휴대전화를 꺼버렸다”는 신고를 접수했다.

경찰이 신고가 접수된 A 씨의 휴대전화 위칫값이 나온 곳으로 출동해보니 A 씨는 자택에 가족들과 함께 있었다.

경찰은 당장 위험한 상황은 아니라고 판단해 철수했지만 얼마 지나지 않아 A 씨가 사라졌다고 가족들이 재차 신고했다.

이에 경찰은 ‘AI 동선 추적 시스템’을 활용해 A 씨를 추적하기로 했다. 이 시스템은 안양동안경찰서를 비롯해 전국 일부 경찰서에서 시범운영 중이다.

찾고자 하는 대상의 사진과 옷차림 등을 입력하고 특정 권역을 설정하면 AI가 해당 권역 내 CCTV를 분석해 대상자를 찾는다.

안양동안경찰서는 이 시스템에 A 씨의 실종 당시 옷차림인 회색 티셔츠에 검정 칠부바지와 함께 그의 사진을 입력하고 수색 위치를 거주지 주변으로 제한해 CCTV를 분석하도록 했다.

그 결과 이 시스템은 주거지 인근 공원에서 A 씨 모습이 찍힌 CCTV 화면을 식별했고, 경찰은 이를 토대로 신고 접수 3시간 만에 A 씨를 찾았다.

경찰은 이 시스템에 대한 시범운영 결과를 토대로 개선한 뒤 확대 적용하는 방안을 검토 중이다.