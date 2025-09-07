포항해수청, 관계기관 합동으로 8일~11일 집중 점검

[헤럴드경제(대구경북)=김성권 기자] 경북 포항지방해양수산청은 추석 연휴를 맞아 울릉도를 찾는 귀성객과 관광객이 안전하게 여객선을 이용할 수 있도록 8일부터 11일까지 4일간 ‘연안여객선 합동 특별점검’을 실시한다.

올해 추석 연휴는 개천절과 한글날을 포함해 최장 10일간 이어질 수 있어 울릉도 방문객 증가가 예상된다.

이에 따라 포항지방해양수산청은 포항해양경찰서, 한국해양교통안전공단, 한국선급 등 관계기관과 합동으로 △항해 및 여객 안전관리 실태 △위험작업 안전수칙 준수 여부 △전기차 선적관리 상태 등을 집중 점검한다.

특히, 접근이 어려운 선체 외부는 드론을 활용해 꼼꼼히 살펴 안전 사각지대를 최소화할 계획이다.

점검 대상은 썬라이즈호(포항-울릉), 뉴씨다오펄호(포항-울릉), 퀸스타2호(울릉-독도), 씨스타11호(울릉-독도), 울릉썬프라워크루즈(후포-울릉)호 등 5척이다.

점검 과정에서 발견된 가벼운 결함은 현장에서 즉시 시정하고, 추가 조치가 필요한 사항은 추석 연휴 시작 전인 이달 30일까지 모두 보완할 예정이다.

이재영 포항지방해양수산청장은 “추석 연휴 동안 국민이 안심하고 여객선을 이용할 수 있도록 철저한 안전관리와 수송 준비에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.