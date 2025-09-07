모바일 상품권·교통카드 충전 명목 결제 경찰, 사이버수사대 수사 진행 KT “고객 개별 연락·상담 지원…재발 방지 대책 마련”

[헤럴드경제=노아름 기자] KT가 경기도 광명시, 서울 금천구에서 무단 소액결제 피해가 다수 일어난 것과 관련해 상품권 판매업종 결제 한도를 일시적으로 축소한다고 6일 밝혔다.

KT는 이날 홈페이지 고객 공지 사항을 통해 최근 경기도 광명·서울 금천 지역 일부 이용자 휴대전화에서 본인 의사와 상관 없는 소액 결제 피해 사례가 발생한 데 대해 이같이 조치한다고 밝혔다.

KT는 휴대전화 결제대행사(PG사)와 협의해 상품권 판매업종 결제 한도를 100만원에서 10만원으로 일시적으로 축소하고, 추가적인 결제 피해가 없도록 비정상적인 결제 시도에 대한 탐지를 강화했다.

아울러 무단 결제 피해가 벌어진 지역에서 일정 기간 소액결제를 이용한 가입자 중에 이상 거래로 보이는 경우를 가려내 개별 연락하고 상담을 지원할 방침이다.

KT는 “고객께 걱정을 끼쳐드려 송구하다”며 “수사 기관에 적극 협조해 신속히 원인을 규명하고 재발 방지 방안을 마련, 피해를 최소화하는 데 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

경기남부경찰청 사이버수사대는 경기 광명시와 서울 금천구 일대에서 일어난 무단 소액결제 건을 병합해 수사 중이다.

광명 사건 피해자들은 지난달 27∼31일 주로 새벽 시간대 휴대전화로부터 모바일 상품권 구매, 교통카드 충전 등 명목으로 수십만원이 빠져나갔다며 경찰에 신고했다. 금천 사건과 관련해서는 지난 5일 기준 14건의 신고가 접수됐다.

피해자들은 광명시 소하동, 하안동, 서울 금천구에 거주 중인 공통점이 있지만 피해가 발생한 휴대전화를 개통한 대리점이 제각각이고 악성 앱 설치나 스미싱 링크 클릭 등 정황이 발견되지 않았다는 점에서 수사·보안 당국이 여러 가능성을 놓고 수사 중이다.