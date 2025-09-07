홈페이지 주소도 ‘war.gov’로 변경 국방부, “전쟁 수행할 준비 되었다는 신호” 트럼프 SNS서 새 문장 공개…흰머리수리 위에 ‘전쟁부’로 이름 교체

[헤럴드경제=노아름 기자] 미국 국방부가 도널드 트럼프 대통령의 ‘전쟁부’ 개명 조치 이후 새 명칭을 공식적으로 사용하기 시작했다.

6일(현지시간) 미 국방부 홈페이지 상단에서는 ‘국방부’(Department of Defense)라는 이름이 사라지고 ‘전쟁부’(Department of War)로 대체됐다. 홈페이지 주소 역시 ‘www.defense.gov’에서 ‘www.war.gov’로 변경됐다.

트럼프 대통령은 전날 미국이 앞으로 전쟁에서 승리하려면 담당 부처의 이름을 바꿔야 한다면서, 국방부를 전쟁부로 개명하는 행정명령에 서명했다.

국방부는 백악관이 내놓은 설명자료를 인용해 “전쟁부라는 이름은 오직 방어 능력만 강조하는 국방부에 비해 준비 태세와 결의를 더 강력하게 전달한다”고 강조했다.

또 “전쟁부라는 이름을 복원하면 이 부서가 국가 이익에 대한 더욱 집중하게 되고, 적국에 미국의 이익을 확보하기 위해 전쟁을 수행할 준비가 돼 있다는 신호를 보낼 수 있다”고 설명했다.

트럼프 대통령도 이날 소셜미디어 트루스소셜에 전쟁부의 새 문장도 공개했다.

미국의 국조인 흰머리수리가 중앙에 위치한 기존의 문장에서 상단 이름만 ‘전쟁부’로 교체된 디자인이다.

트럼프 대통령은 행정명령에서 피트 헤그세스 국방장관 등 국방부 소속 당국자들이 ‘전쟁부 장관’, ‘전쟁부’, ‘전쟁부 부장관’ 같은 보조적인 명칭을 행정부 내 공개 소통, 공식 문서, 의전 상황 등에서 사용하는 것을 허용했다.

또 모든 행정 부처와 기관이 내외부 소통에서 이런 보조적 명칭을 인식하고 수용해야 한다고 지시했고, 헤그세스 장관이 소속 부처의 명칭을 영구적으로 변경하기 위해 필요한 행정적, 입법적 조치 등을 권고하도록 했다.

정부 부처 명칭을 공식적으로 바꾸려면 의회의 입법 절차가 필요하지만, 전쟁부라는 이름을 일단 보조적으로 쓰기로 함에 따라 당장의 입법 조치는 피한 셈이다.

미국 역사에서 전쟁부는 1789년부터 150년 이상 존재했다. 그러다가 해리 트루먼 대통령이 1947년 전쟁부를 육군과 공군으로 분리하고 독립적으로 운영되던 해군을 통합하면서 국방부로 이름이 바뀌었다.