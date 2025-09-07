7일 마라톤대회서 조우해 악수 李, 사실상 러브콜 보내…“제 방향과 일치”

[헤럴드경제=노아름 기자] 정치적 연대 가능성이 제기된 개혁신당 이준석 대표와 국민의힘 안철수 의원이 최근 토론회에 이어 마라톤 행사에서도 잇따라 조우했다.

7일 정치권에 따르면 이 대표와 안 의원은 이날 오전 서울 여의도 한강공원 물빛무대에서 열린 헌정회 후원 행사 ‘제17회 사이버 영토 수호 마라톤 대회’에 나란히 참석했다.

이들은 5㎞ 코스 출발 전 서로 악수하며 인사했다. 다만 사전에 서로의 참석 여부는 알지는 못했던 것으로 전해졌다.

이들은 지난 3일에도 국회 의원회관에서 열린 한 토론회에서도 우연히 만났다. 안 의원을 비롯해 국민의힘 내 찬탄(윤석열 전 대통령 탄핵 찬성)파와 연대 여부에 대해 “안 의원과는 여러 가지 해볼 수 있는 게 많다”고 밝히기도 했다.

아울러 이 대표는 지난 4일 한 방송 인터뷰에서 “제 절친이 안 의원의 사위다. 안 의원이 계엄 이후 보여준 행보는 너무 선명하고 제 방향과 일치하기 때문에 관심이 많이 간다. 많은 것을 논의하려 한다”고 말해 사실상 러브콜을 보냈다는 관측을 낳았다.

이 대표와 안 의원은 한때 앙숙 관계로 불렸다. 2016년 20대 총선 당시 서울 노원병에서 소속 정당을 달리해 맞붙은 것을 시작으로 여러 차례 신경전을 벌여왔다.

그러나 작년 말 비상계엄 사태에 이은 탄핵 정국을 거치며 개혁보수라는 동일 노선을 취하면서 정치적 거리감이 줄었고, 지난 대선 때는 인공지능(AI)·과학기술 문제를 다루는 토론회를 공동 개최하기도 했다.

경기도에 지역구를 둔 공통점까지 있어 내년 지방선거를 앞두고 선거연대로까지 발전할 수 있는 게 아니냐는 관측도 제기된다.