광주·전남 비만율 각각 32.2%·36.8% 체중조절 시도도 60%대 그쳐

[헤럴드경제=노아름 기자] 광주·전남 지역민의 비만율은 증가하고, 흡연·음주율은 낮아지는 것으로 나타났다.

7일 광주시가 공개한 2024년 지역건강통계 자료를 보면 지난해 광주 비만율(체질량지수 25 이상)은 32.2％, 전남은 36.8％로 전국에서 가장 높은 수준을 보였다.

특히 전남은 전국 17개 시도 중 가장 높았다.비만율은 10년 전인 2015년 23.5％(광주), 25.4％(전남)와 비교해 10％p(퍼센트포인트) 가까이 상승했다.

비만을 줄일 수 있는 신체활동과 건강생활은 부족했다.

최근 1년 동안 체중을 줄이거나 유지하려고 노력한 사람의 비율(연간 체중조절 시도율)은 광주·전남 모두 63.9％에 그쳤다.

아침 식사 실천율은 절반에 못 미치는 광주 47.5％, 전남 48.8％였다.

주 3일 하루 20분 이상, 주 5일 하루 30분 이상의 중강도 활동을 한 사람의 비율(중강도 이상 신체활동 실천율)도 4명 중 1명(광주 23％, 전남 28％) 안팎에 그쳤다.

걷기 실천율(1회 10분, 1일 30분 이상 주 5일)은 광주 53％, 전남 45.7％였다. 금연, 절주, 걷기 등 건강생활 실천율은 광주 40.6％, 전남 33.1％였다.

흡연율과 음주율은 감소한 것으로 나타났다. 지난해 광주 흡연율은 16.7％로 2015년(19.5％)보다 낮아졌다. 전남도 10년 만에 21.1％에서 19.3％로 줄어들었다.

한 달에 1회 이상 술을 마신 사람의 비율인 월간 음주율은 지난해 광주 59.5％, 전남 55.9％로 10년 전(광주 61.9％, 전남 58.1％)에 비해 떨어졌다.

술자리에서 맥주 5캔 정도를 7잔 이상, 주 5일 마시는 고위험 음주율은 광주 12.5％, 전남 13.8％였다.