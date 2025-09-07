“가맹사업자 활동 부당하게 구속·제한해” 가맹비·교육비, 예치 없이 직접 수령·보관 “가맹본부 불공정행위 적발시 엄중 조치”

[헤럴드경제=양영경 기자] 피자 브랜드 ‘반올림피자’ 가맹본부가 가맹점주로부터 받은 가맹금을 예치기관에 맡기지 않고 직접 보관한 데다 피자 고정 플라스틱(피자세이버)과 일회용 포크의 구매처까지 제한한 사실이 적발돼 공정거래위원회의 제재를 받게 됐다.

공정위는 이 같은 가맹금 예치 의무 위반과 거래상대방 구속 행위에 대해 각각 시정명령, 과징금 1억7600만원을 부과했다고 밝혔다.

가맹본부인 피자앤컴퍼니는 2020년 4월~2021년 12월 가맹희망자·가맹점주 8명으로부터 받은 가맹비와 교육비를 본사 또는 지사 계좌로 직접 수령한 혐의를 받는다.

현행법상 가맹본부는 가맹계약 체결일부터 2개월 이내 또는 영업 개시 전 가맹금을 받을 경우 반드시 예치기관에 맡겨야 한다. 가맹본부가 가맹금만 받은 뒤 제대로 지원하지 않거나 사기·폐업 등이 발생했을 때 가맹금 손실 피해를 막기 위한 조치다.

가맹본부가 피해보상 보험에 가입했을 때만 예치 의무가 면제되지만, 피자앤컴퍼니는 보험 가입 없이 해당 금액을 직접 수령한 것으로 파악됐다.

피자앤컴퍼니는 또 피자세이버와 일회용 포크를 ‘필수품목’으로 지정하고 가맹점주가 본사나 지정 물류업체를 통해서만 구매하도록 강제한 것으로 나타났다.

가맹계약서에는 ‘다른 구매처에서 구매할 경우 가맹점주가 가맹본부에 5000만원을 지급한다’는 위약벌 조항이 포함됐다. 이를 바탕으로 피자앤컴퍼니는 가맹점 점검 과정에서 가맹점주가 지정된 업체로부터 피자세이버를 구매했는지 직접 확인한 것으로 나타났다. 가맹계약에 따라서는 물품공급 중단, 계약 해지, 위약금 등의 불이익을 받을 수 있었다고 공정위는 설명했다.

공정위는 이런 강제 조치로 인해 피자앤컴퍼니가 약 8600만원의 경제적 이익을 얻은 것으로 추산했다. 이는 동종 업계가 피자세이버와 일회용 포크를 권장 품목으로 취급하는 관행과는 달리, 과도한 구속 행위라는 게 공정위의 판단이다.

공정위 관계자는 “가맹본부가 예치 대상 가맹금을 직접 수령한 행위를 적발해 가맹금의 안전성을 확보하고 과도한 필수품목 지정행위를 제재해 불필요한 부담을 줄였다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 가맹본부의 불공정 행위를 지속적으로 감시하고 위반 시 엄중 조치하겠다”고 밝혔다.