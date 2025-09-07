[헤럴드경제 스포츠팀=정근양 기자] 문도엽이 KPGA투어 파운더스컵(총상금 7억원)에서 2타 차 선두에 나섰다.

문도엽은 6일 전남 영암의 골프존카운티 영암45(파72·7407야드)에서 열린 대회 사흘째 경기에서 보기 없이 버디만 9개를 잡는 눈부신 플레이로 9언더파 63타를 기록했다. 중간 합계 18언더파 198타를 적어낸 문도엽은 공동 2위인 최진호와 임예택을 2타 차로 앞섰다.

1, 3번 홀에서 징검다리 버디를 잡아 쾌조의 출발을 보인 문도엽은 5~8번 홀에서 4홀 연속 버디를 잡아 전반에만 6타를 줄였다. 후반 13번 홀에서 7번째 버디를 추가한 문도엽은 15, 16번 홀서 연속 버디를 낚아 경쟁자들과의 타수 차를 벌렸다.

지난 5월 GS칼텍스 매경오픈에서 우승한 문도엽은 이로써 프로 데뷔후 처음으로 다승에 도전하게 됐다. 문도엽은 “아직까지 한 시즌에 다승을 해본 적이 없기 때문에 우승 기회가 온다면 놓치지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

최진호와 임예택은 나란히 6타씩을 줄여 중간 합계 16언더파 200타로 공동 2위에 올랐다. 최진호는 지난 2022년 9월 비즈플레이 전자신문오픈 우승 이후 3년여 만에 투어 통산 9승에 도전한다.

개막전 우승자인 김백준은 4언더파 68타를 쳐 중간 합계 15언더파 201타로 정유준, 박영규와 함께 공동 5위를 달렸다.

2라운드까지 선두를 달린 정태양은 버디 3개와 보기 1개, 더블보기 1개로 이븐파를 기록해 중간 합계 14언더파 202타로 지난해 우승자인 고군택, 김태훈, 송민혁, 김찬우 등과 함께 공동 7위에 자리했다.

한편 복귀전인 지난 주 동아회원권그룹 오픈에서 컷 탈락했던 허인회는 이날 8타를 잃어 최하위인 61위(2오버파 218타)로 떨어졌다. 허인회는 버디는 1개에 그친 반면 보기 3개에 더블 보기 3개를 범했다.