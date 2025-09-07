내년 직원 823명으로 20% 넘게 늘어…사건 처리 속도 개선 주목 주병기 “지자체 권한 이양, 조사역량 효율 운영으로 신속 처리”

[헤럴드경제=배문숙 기자]공정거래위원회가 불공정거래 사건을 신고받아 조사까지 걸리는 기간이 최장 1800일이 넘은 것으로 조사됐다.

사건을 원활하게 처리하라는 이재명 대통령의 뜻에 따라 내년에는 인력이 20% 이상 늘어나는 만큼, 사건 처리 속도가 빨라질지 주목된다.

7일 공정위의 ‘부서별 신고 사건 처리 기간 자료’에 따르면 최근 5년 동안 처리까지 시간이 가장 오래 걸린 신고 사건은 카르텔조사국의 ‘11개 농업용 필름 제조판매사업자 담합’ 사건으로 1837일이 걸렸다.

2023년 과징금 처분한 이 사건은 다수 사업자가 관여돼서, 합의건수가 30여건에 달하며 입찰 담합, 가격 담합, 거래상대방 제한 등 다수의 위반행위가 결합돼 사실관계 조사에 긴 시간이 소요됐다는 것이 공정위 설명이다.

서울사무소가 올해 최종 무혐의를 낸 ‘이지스엔터프라이즈의 거래상 지위 남용행위’ 사건은 1760일이 소요됐다. 시장 거래구조와 사실관계가 복잡하고, 한 차례 심의 후 재심사 결정까지 내려졌기 때문이라는 게 공정위 설명이다.

기업집단국이 2023년 무혐의 처분을 한 ‘조선방송-하이그라운드’ 사건은 1255일이 걸렸다. 일감몰아주기·통행세·자금지원 등 복수 혐의에 관한 사실관계 확인과 법리적 판단을 위해 방대한 양의 자료를 분석하는 데 시간이 걸렸다는 것이 공정위 설명이다.

시장감시국이 맡은 ‘구글플레이 개발자 불공정약관 조항’ 사건은 조사 착수 이후 1085일 만에 심사 절차종료가 결정됐다.

의혹의 핵심인 인앱결제 강제 혐의를 방송통신위원회가 조사 중아어서, 중복규제 해소를 위해 방통위가 우선 처리하기로 했다.

전체 사건의 평균 처리 기간은 다소 줄다가 최근 다시 늘어나는 추세다. 이는 공정위가 신고받은 사건의 조사 착수일로부터 조사 마무리까지의 날을 부서별로 평균 낸 것이다. 예를 들어 2024년 조사가 마무리된 사건이 2건이고, 각각 처리 기간이 750일·250일이라면, 2024년 평균은 500일이다.

2021∼2024년엔 처리 기간이 단축되는 흐름이 나타났다. 전자상거래·소비자 불공정거래 등을 다루는 시장감시국은 244일에서 103일로 사건 처리 속도가 가장 빨라졌다.

기업집단국(642일→408일)도 처리 속도가 빨라졌지만, 여전히 400일이 넘었다. 대기업집단의 일감몰아주기 등 복잡한 사안을 다루기 때문이다.

카르텔조사국(297일→456일)은 처리 속도가 느려졌다. 은밀히 벌어지는 담합 사건 적발 난도가 더 높아지기 때문으로 보인다.

지역 사무소를 보면 사건이 많이 몰리는 서울사무소가 약 300일로 처리 기간이 가장 길었다. 서울사무소는 서울·인천·경기·강원에 본사를 둔 사업자의 불공정거래 행위 신고사건을 전담한다. 경기·인천을 분리해 ‘경인사무소’ 신설이 필요하다는 목소리가 계속 나오는 이유다.

올해 들어선 평균 처리 기간이 작년에 비해 늘어나는 경향이 나타나고 있다. 공정위 관계자는 “통상 상반기에 평 처리 기간이 늘어나다가, 사건 처리 건수가 많아지는 하반기에 평균 일수가 주는 경향이 나타난다”고 설명했다.

이재명 대통령은 취임 직후인 지난 6월 국무회의에서 “현재 공정위 직원이 많이 부족한 것으로 알고 있다”며 공정거래 사건이 원활히 처리될 수 있도록 인력을 확충하라고 지시했다.

이에 따라 최근 국회에 제출된 내년도 공정위 예산안에는 인건비를 올해보다 64억5000만원 증액했다.원안대로 국회를 통과하면 공정위 직원은 내년 147명 늘어난다. 정원은 현행 676명에서 823명으로 21.7% 늘어난다.

주병기 공정거래위원장 후보자는 최근 국회에 제출한 서면질의 답변에서 “공정위 사건처리 지연의 원인은 사건 난도와 복잡성 증가, 방대한 사건 수와 인력 부족, 절차적 권리 보장 확대 등 다양한 요인이 있다고 생각한다”고 진단했다.

이어 “취임하게 된다면 지방자치단체 집행 권한 이양, 조사역량의 효율적 운영, 조사·심의인력 확충, 전문성 강화 등을 통해 사건이 신속히 처리될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.