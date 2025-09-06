[헤럴드경제=이명수 기자] 여야는 미국 이민 당국이 조지아주 한국 기업 현지공장 건설현장에서 불법체류 단속을 벌여 한국인 등 475명을 체포한 것을 두고 책임 공방을 벌였다.

장동혁 국민의힘 대표는 6일 페이스북에 “이재명 정부는 ‘700조 선물 외교’에 취해 있을 것이 아니라 교민의 안전과 기업인의 권익이라는 기본적 국익을 지키는 데 책임을 다해야 할 것”이라고 비판했다.

장 대표는 “이번 사태는 단순한 불법 체류자 단속을 넘어, 앞으로 미국 내 한국 기업 현장과 교민 사회 전반으로 피해가 확산될 수 있다는 점에서 매우 심각한 사안”이라고 우려했다.

장 대표는 “수많은 한국 기업들이 미국 전역에서 공장을 건설하고 투자를 확대하는 상황에서, 근로자들이 무더기로 체포되는 일이 되풀이된다면 국가적 차원의 리스크로 이어질 수밖에 없다”고 주장했다.

그는 “더욱이 주한미국대사조차 공석인 상황에서 우리 외교당국의 대응 공백이 드러났다. 지금 필요한 것은 체포된 우리 국민의 안전 보장과 신속한 영사 조력, 그리고 향후 기업들의 고용·비자 문제를 제도적으로 풀어내는 것”이라고 강조했다.

이어 “외교당국은 즉각 신속대응팀을 급파해 교민 보호 조치를 강화하고, 현지 기업들의 애로사항을 직접 점검하여 해결해야 한다”고 촉구했다.

그러면서 “국민의힘은 우리 기업과 교민이 부당한 피해를 입지 않도록 꼼꼼하게 챙기고, 필요한 협력과 지원을 끝까지 책임 있게 이어가겠다”고 덧붙였다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 “한미 정상회담 이후 불과 11일 만에 벌어진 초유의 사태이며, 한국과 미국 ‘제조업 동맹의 상징’인 조지아주에서 벌어진 일이라 그 사태가 더욱 심각하다”며 “국민 사이에서는 실컷 투자해주고 뒤통수 맞은 것 아니냐는 분노의 목소리가 커지고 있다”고 논평했다.

이어 “700조원에 달하는 투자를 약속해놓고도 국민의 안전도, 기업 경쟁력 확보도 실패한 것이 이재명 정부의 실용외교 현실”이라며 “이번 사태를 엄중히 주시하며, 국민과 기업을 지키기 위한 대책을 강력히 요구하고, 이재명 정부의 외교 실패 책임을 끝까지 묻겠다”고 했다.

반면 더불어민주당은 같은날 백승아 원내대변인 논평에서 “미국의 한국인 체포에 대해 국민의힘은 정쟁을 위한 억지 주장을 중단하고 초당적 협력에 나서기 바란다”고 촉구했다.

백 원내대변인은 “대한민국 기업이 투자한 미국 현지 공장 건설 현장에서 한국인 수백 명이 체포된 사건은, 국민의 안전과 직결된 중대한 외교 사안”이라며 “정부와 외교부는 모든 역량을 총동원해 신속히 대응하고 있다. 국회 역시 여야가 머리를 맞대고 함께 대책을 마련해야 할 시점”이라고 했다.

이어 “그런데 국민의힘은 한미정상회담까지 연계하여 정쟁의 도구로 삼고 있다. 심지어 뒤통수 운운하며 한미동맹을 훼손하는 무책임한 발언까지 서슴지 않고 있다”며 “외교·안보와 국민의 안전은 초당적으로 지켜야 할 영역이다. 그것이 바로 책임 있는 보수의 품격 아닌가”라고 했다.

그는 “민주당은 국민의 생명과 안전을 최우선으로 지키기 위해 최선을 다할 것”이라며 “국민의힘 역시 정쟁을 위한 무책임한 억지 주장을 당장 중단하고, 국민을 위한 초당적 협력에 나설 것을 강력히 촉구한다”고 했다.

이재명 대통령은 조현 외교부 장관에게 총력 대응을 직접 지시했다. 외교부는 조 장관을 본부장으로 하는 재외국민보호대책본부를 설치한다.

조 장관은 이날 정부서울청사에서 재외국민보호대책본부 본부-공관 합동대책회의를 열고 “이번 사건이 알려진 직후 이재명 대통령은 미국의 법 집행 과정에서 우리 국민의 권익과 대미 투자 기업 경제 활동이 부당하게 침해돼서는 안된다고 강조했다”고 말했다.

이어 “주미 한국대사관과 애틀랜타 총영사관을 중심으로 이번 사안의 신속한 해결을 위해 총력 대응하도록 지시했다”고 했다.