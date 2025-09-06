[헤럴드경제=김광우 기자] “먹는 데 돈 아끼는 거 아니랬는데”

하루하루 달라지는 장바구니 물가. 특별히 외식을 하지 않더라도, 마트를 방문하는 것만으로 부담스러운 상황이다.

문제는 이게 끝이 아니라는 것. 2050년까지 식료품 가격이 최대 34%가량 오를 수 있다는 전망이 나왔다.

주원인은 ‘기후변화’. 폭염·폭우·가뭄 등 끝없는 이상기후 현상으로 인해, 전 세계적으로 작물 생산량이 위협받고 있다.

한국의 경우 특히 취약하다. 절반 이상의 식량을 수입하고 있어, 가격 관리가 쉽지 않기 때문.

이같은 추세가 이어질 경우, 우리나라 가구의 평균 식비 지출 또한 월 100만원대를 넘어설 것으로 보인다.

영국의 싱크탱크 오토노미(Autonomy) 연구소가 최근 발표한 ‘기후변화로 인한 물가 상승’ 보고서에 따르면 향후 기후변화가 전 세계 주요 농산물 생산지에 극단적 기상현상을 일으키며, 2050년까지 식료품 가격이 최대 34%가량 증가할 것으로 예측됐다.

이는 현재와 같은 탄소 배출 시나리오가 유지됐을 때를 가정한 수치. 특히 우리나라와 같이 식량의 절반가량을 수입에 의존하는 국가들을 기준으로 추산됐다. 쉽게 말해, 전 세계적으로 탄소 배출을 줄일 수 있는 방안이 도입되지 않는 이상, 식료품 물가 상승이 불가피하다는 것.

심지어 지구의 평균기온 상승으로 1.5도로 제한하는 낙관적 시나리오를 가정하더라도, 가격 상승은 피할 수 없을 것으로 보인다. 보고서는 낙관적 시나리오에서도 식료품 가격이 약 25% 오를 것으로 예측했다. 이미 이상기후로 인한 작황 감소 현상이 나타나고 있기 때문.

실제 쌀, 옥수수, 밀 등 세계 농작물의 3분의 2 이상을 차지하는 주요 작물을 키우는 농경지 면적이 크게 감소하고 있다. 국제 학술지 네이처 푸드(Nature Food)에 실린 핀란드 알토대학 연구팀에 따르면 평균 기온 1.5도 상승만으로도 전 세계 식량 생산량은 3분의1 수준으로 줄어들 것으로 예측됐다.

특히 우리나라의 경우 식량자급률이 낮아, 곡물 등 대부분 식량을 수입하고 있다. 자체적인 공급 관리에 한계가 있기 때문에, 생산량 변화에 더욱 취약할 수밖에 없다. 농림축산식품부에 따르면 지난 2023년 기준 한국의 식량자급률은 49%로 절반 이하다. 곡물자급률은 20% 수준에 불과하다.

심지어 자급률이 높은 쌀 생산도, 그리 안정적이지 않다. 중국 농업과학원은 지구 평균 기온이 1.5도 상승할 경우, 2050년까지 쌀 수확량이 11%가량 감소할 것이라는 전망을 내놓은 바 있다. 한국농촌경제원 또한 기온 상승이 지속될 경우 15%가량 생산량이 줄어들 것이라고 예측한 바 있다.

여타 농산물 가격 상승도 기후위기와 무관하지 않다. 올여름만 해도 역대급 폭염과 집중호우 등 극단적 날씨로 인해 물가가 폭등하는 사례가 이어졌다. 통계청에 따르면 지난 7월 폭염이 시작되며, 수박, 상추, 배추 등 주요 채소류 가격이 한 달 만에 최대 70% 이상 급등한 것으로 나타났다.

한국은행 또한 ‘이상기후가 실물경제에 미치는 영향’ 이슈 노트를 통해 2020년 이후 이상기후가 산업 생산에 부정적 영향을 미쳤고, 물가 상승을 유발한 요인으로 작용했다고 지적했다. 특히 2023년 이후 이상기후 충격이 물가 상승에 총 10% 정도 기여하는 것으로 분석했다.

상황이 이렇다 보니, 우리나라 가구의 월평균 식품비 지출이 100만원 선을 넘어서는 것도 시간문제로 보인다. 통계청에 따르면 올해 1분기 식품비 지출액은 가구당 월평균 87만7000원 수준으로 집계됐다. 여기에 2050년까지 식료품 가격 인상 전망치(34%)를 대입하면 지출액은 120만원까지 치솟는다.

아울러 이같은 기후변화의 피해는 취약계층을 중심으로 실현되고 있다. 생활비 중 식품비가 차지하는 비중이 높아지는 경향이 뚜렷하기 때문이다. 실제 소득 하위 20%(1분위)의 한 달 평균 식품비는 45만원으로, 2019년과 비교해 41.2% 늘었다. 이는 평균 지출액 상승률(27.7%)을 크게 웃도는 수치다.

한국은행은 “장기적으로 기온이 점진적으로 상승하면 물가 상승 수준이 기조적으로 높아지면서, 물가 불안심리가 고조될 가능성이 있다”며 “정부는 기후리스크 공동 대응에 참여해 근본적 해결을 위해 노력하고, 국내 기후환경에 적합한 농작물의 품종 개발 등을 통해 기후변화 대응력을 강화해야 한다”고 조언했다.