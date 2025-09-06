[헤럴드경제=권제인 기자] #. 오픈AI의 최고경영자(CEO) 샘 올트먼이 소송에 휘말렸다. 미국 캘리포니아주의 16세 소년 애덤 레인이 챗GPT를 사용한 뒤 극단적인 선택을 했기 때문이다.

애덤의 부모는 챗GPT가 지난 4월 11일 아들과의 마지막 대화에서 부모의 보드카를 훔치도록 도왔고, 애덤이 묶은 올가미에 대해 “사람을 매달 가능성”을 확인했다고 주장하고 있다. 애덤은 챗GPT와 대화를 나눈 지 몇시간 후 같은 방법으로 사망한 채 발견됐다.

국내를 비롯해 청소년들의 챗GPT 사용 시간이 급증하면서 이에 따른 부작용도 늘어나고 있다. 결국 오픈AI 등 인공지능(AI) 서비스 운영사들도 청소년 보호 대책 마련에 속도를 내고 있다.

5일 모바일인덱스에 따르면 8월 한 달간 국내 10대 이하 청소년의 챗GPT 총 사용시간은 440만1000시간으로 조사됐다. 지난 1월 74만7000시간 사용됐던 것과 비교하면 6배가량 늘어난 수치다. 전체 앱의 총 사용시간을 비교한 결과 챗GPT는 지난 1월 111위에서 8월 25위까지 치솟았다.

청소년 이용자가 빠르게 늘어나는 가운데 AI 서비스의 부작용도 지속 보고되고 있다. 작년 10월에는 미국 플로리다주에 사는 한 10대가 AI 스타트업 ‘캐릭터.AI’의 챗봇과 대화하다 목숨을 끊기도 했다. 소년의 부모는 챗봇이 아들에게 “사랑한다”고 말하며 성적인 관계를 형성했다고 주장하고 있다.

이에 따라 AI서비스 운영사들은 청소년 보호대책 마련에 나섰다. 오픈AI는 다음 달까지 부모가 10대 자녀계정을 연결해 챗GPT가 어떻게 응답할지를 제어하도록 할 계획이다. 또한, 자녀가 심각한 위기 상황에 놓였을 때는 알림을 받을 수 있도록 했다.

캐릭터.AI도 부모가 자녀가 사용하는 캐릭터와 플랫폼 이용 시간을 확인할 수 있도록 보호 기능을 추가했다. 더불어 10대 사용자를 위한 거대언어모델(LLM)을 별도로 개발하고, 민감한 콘텐츠를 분류하는 과정에서도 별도의 분류 기준을 적용한다.

AI 서비스에 앞서 ‘청소년 안전’ 문제를 겪어온 SNS도 최근 들어 보호조치를 강화하고 있다. 메타는 지난해 인스타그램에 ‘청소년 계정’을 도입한 데 이어 다이렉트 메시지(DM) 전송 시 ‘위치 알림’ 기능을 추가했다. 성착취범이 실제 거주지를 속이는 경우가 많다는 점을 고려해, 대화 상대가 다른 국가에 있을 수 있다는 점을 청소년에게 알린다는 취지다.

틱톡은 자녀가 콘텐츠를 게재할 때마다 보호자에게 알림을 받도록 기능을 추가했다. 또한, 자녀의 개인정보 보호 설정, 관심 있는 콘텐츠 주제, 콘텐츠 다운로드 허용 여부, 팔로잉 목록 등을 확인하고 관리할 수 있다.