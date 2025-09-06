조자아주, 대선 때 핵심 경합주 트럼프 바이든 공적 지우기 해석도 美 민주당 “정치적 동기 있는 공격”

[헤럴드경제=서재근 기자] 미 폭스뉴스가 미국 당국이 단속을 벌여 한국인 등 불법체류자 475명을 체포한 조지아주 현대자동차그룹-LG에너지솔루션 합작 공장에 관해 “조 바이든 전 대통령이 제조업 일자리를 창출했다고 내세웠던 곳”이라고 5일(현지시간) 지적했다.

이 공장은 당초 바이든 전 대통령이 2022년 5월 방한했을 때 정의선 현대차그룹 회장이 건립을 발표한 곳이다.

바이든 전 대통령은 같은 해 10월 공장 기공식 당시 성명을 내고 “(공장 건설이) 지난 5월 방한 때 발표됐다”며 “나의 경제정책이 조지아주에서 성과를 내고 있다”고 강조한 바 있다.

대선 기간이던 지난해 3월에도 조지아주를 찾아 유세하면서 자신의 일자리 창출 업적을 거듭 부각했다.

조지아주는 2000년 이후 내내 대선에서 공화당 후보에게 표를 줬고 지난 2016년에도 도널드 트럼프 대통령을 선택했다.

그러나 2020년 대선 때는 바이든 전 대통령이, 지난해 대선 때는 다시 트럼프 대통령이 승리하는 등 미국 대선의 승패를 결정짓는 핵심 경합주로 주목을 받고 있다.

일각에서는 트럼프 행정부가 조지아주 현대차 공장에서 대규모 이민 단속을 벌인 것은 바이든의 치적에 흠집을 내고 내년 중간선거에서도 영향력을 유지하려는 것이 아니냐는 의혹이 제기된다.

민주당 소속인 샘 박 조지아주 하원의원도 이번 이민 당국의 대대적인 단속에 대해 “정치적 동기가 있는 공격”이라고 규정했다.

단속 대상이 된 현대차-LG에너지솔루션 합작 공장이 전기차용 배터리셀을 생산하는 곳이라는 점도 영향을 미쳤을 것이란 해석도 나온다.

바이든 전 대통령은 환경 의제에 관심이 많아 높은 보조금을 지급하는 등 전기차를 장려했지만, 기후 위기를 의심하는 입장인 트럼프 대통령은 이와 같은 보조금을 상당 부분 삭감했다.

트럼프 대통령은 바이든 전 대통령이 보조금 지급을 조건으로 유치한 반도체 공장 등에 대해서도 보조금을 없애거나 정부가 보조금에 상당하는 기업 지분을 받아야 한다고 주장하는 등 전임자 치적 지우기에 나서고 있다.