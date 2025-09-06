박강수 마포구청장 9월 4일부터 5일 주민과 함께 마포구 자매도시 전북 고창군 방문...실버타운 복지서비스 벤치마킹, 고인돌박물관, 운곡 람사르습지 자연생태공원, 모양성 등 돌며 옛 고향 향취 느낄 작시

[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 가장 열심히 지역을 누비는 서울 구청장으로 유명하다.

1년 365일을 하루도 쉬지 않고 마포 곳곳을 찾는다. 혹 도로 침몰이 없나, 사고는 없는가 등 구민들의 아픔을 찾아 1년 내내 뛰는 ‘현장 구청장’이다.

아마 하루 공식 일정만도 10여개 될 것으로 보인다. 현장 구청장실은 수시로 열어 문제 현장을 찾아 해결책을 마련한다.

이런 박 구청장이 자신의 고향인 전북 고창을 찾았다.

박 구청장은 9월 4일부터 5일 이틀간 일정으로 주민과 함께 마포구 자매도시 전북특별자치도 고창군(군수 심덕섭)을 방문했다.

이번 방문은 고창군 ‘자매도시바로알기 사업’의 일환으로 추진, 마포구는 고창군의 깊은 역사와 문화를 직접 체험하여 교육 현장에 접목할 수 있도록 방문단에 지역 내 초중고 학부모 10명을 포함했다.

고창 방문 첫날인 4일 박강수 마포구청장을 비롯한 방문단은 먼저 고창군청을 방문해 군정 현안을 청취하고 두 도시 간 발전과 교류 강화에 대한 의지를 함께 다졌다.

이후 동학농민혁명기념관을 찾아 당시 농민들이 외쳤던 자유와 평등의 정신을 배우고 역사적 의미를 되돌아보는 시간을 보냈으며, 마지막 일정으로 마당창극 ‘고창흥부설전’을 관람했다.

2일 차인 5일에는 초고령화 사회에 대응하기 위해 석정웰파크시티를 벤치마킹했다. 이어 고인돌 박물관과 선운사를 탐방하며 고창이 보유한 다양한 자원을 이해하는 시간을 보냈다.

박강수 마포구청장은 “행복한 활력이 넘치는 고창을 방문하게 되어 매우 기쁘고, 초청해주신 심덕섭 고창군수님을 비롯한 관계자 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “이번 교류가 두 도시 간 유대를 더욱 돈독히 하고 상호 발전하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.이어 “마포구와 고창군의 소중한 인연이 앞으로도 더욱 깊어지길 기대한다”고 강조했다.

박 구청장은 시인이며 언론인이다. 특히 마포구 곳곳을 돌며 쓴 시는 어느 유명 시인보다 설득력 있고 감성을 자극한다.

이런 시 창작 능력이 뛰어난 박 구청장이 고향 고창을 찾아 느낀 소감을 ‘고창’이란 시를 써 5일 오후 서울에 올라와 저녁 10시 경 자신의 sns(페이스북)에 올렸다.

고창

한반도의 심장,

고요히 숨을 고르는 땅 고창

햇살은 황토에 수며

수박과 복분자의 붉은 숨결을 키우고

세 번의 불꽃(화산)이 지나간 들판엔

게르마늄의 숨결이 흐른다

그래서 이 땅의 맛은

더 진하고

도 오래 남는다

돌이 말하는 곳

고인돌의 묵음 앞에 서면

나는 자꾸만

내 속의 오래된 말들을 꺼내게 된다

시간이 시작된 자리엔

말보다 깊은 이해가 눕는다

수달이 사는 람사르습지에선

바람조차 발끝을 조심하고

모양성 성벽을 따라 걷다 보면

돌 하나에도 마음이 스며 있는 걸 안다

누군가는 아직도 그 위에서

고창을 지키고 있을지도...

동학의 깃발은 접히지 않았다

전봉준의 이름 앞에

한 줄 눈물로 역사를 묻는다

구시포의 갯벌은

끌을 모른다

넓은 침묵 앞에서

나는 내 안의 무거운 것들을 내려 놓는다

석정온천의 따뜻한 물줄기엔

시간이 씻긴다

늙은 것이 아니라

익은 것이라는 말을 건내준다

고창은 묻지 않는다

노인들이 떠나지 않는 땅

이유 없이 느리지만

확실한 위로를 찾는다

그 푸근함이

한반도의 수도라는 이름보다

더 깊게 남는다

13살 어린 아니에 고향을 떠난 상경해 기업인, 지역 정치인으로도 성공해 고향을 찾은 박강수 마포구청장의 구구절절 고향에 대한 애정이 넘쳐 난 시다.

박 구청장은 토요일인데도 6일 오전 마포 효도학교 4기 개강식에 참석, 인사말을 하는 등 바쁜 일정을 소화하고 있다.