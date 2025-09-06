[헤럴드경제=신동윤 기자] 최근 국내외 소셜미디어(SNS)에서 ‘젠지 스테어(GenZ stare)’가 Z세대(1997~2012년생)를 상징하는 현상으로 주목을 받고 있다.

젠지 스테어는 ‘GenZ(Z세대)’와 ‘stare(응시)’를 합친 이 신조어로 Z세대가 타인을 무표정하게 빤히 바라보는 모습을 뜻한다. 질문이나 대화에 곧바로 반응하지 않고 공허한 눈빛으로 상대를 가만히 바라보는 Z세대 특유의 태도를 가리킨다. 특히 서비스직이나 낯선 사람과의 기본적인 의사소통 상황에서 말을 아끼거나 표현을 최소화하는 Z세대의 커뮤니케이션 방식을 설명할 때 자주 언급된다.

해당 신조어가 관심을 끌고 있는 이유는 국내외 온라인 커뮤니티 등에서 Z세대가 직장이나 서비스업 현장에서 질문에 대답하지 않거나 아무 말 없이 뚱한 표정으로 상대를 응시하는 모습이 목격됐다는 증언이 이어졌기 때문이다.

한 영상에는 고객이 “우유 들어간 라떼가 가능하냐”고 묻자, 점원이 몇 초간 아무 말도 하지 않고 고객을 응시한 뒤 대답하는 모습이 담겼다. 또한 “카드로 할인 체크할 수 있냐”는 질문에 손님을 여러 차례 바라본 뒤에 답하기도 했다.

젠지스테어는 SNS에서 밈(Meme)으로 소비되면서 전 세계적으로 확산되고 있다. 관련 영상들은 조회수 수백만회, ‘좋아요’ 수십만개를 기록할 정도로 인기를 끌고 있다.

최근 방송인 유병재의 유튜브 채널에 출연한 댄서 가비가 직접 ‘젠지스테어’를 재연하며 화제를 모았다.

가비는 지난달 11일 ‘궤도의 잠 못 드는 밤 솔직히 진짜 안 졸려’에서 “요즘 ‘젠지스테어’라고 젠지가 쳐다보는 방식, 젠지가 쳐다보는 무드가 있다”고 말하며 이 현상을 설명했다.

그는 “내가 뭐 화장품 매장 직원이다, 화장품을 사러 갔다고 치면 직원이 ‘뭐 필요한 거 있으세요?’라고 했을 때 우리는 ‘저 이거 좀 보려고요~’라고 하는데, 요즘 젠지들은 그냥 쳐다본다”고 강조했다. 그러면서 직접 무표정으로 3초간 응시하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

가비는 이어 “약간 이런 식으로 젠지스테어라고 부른다. 이게 한국에만 있는 게 아니고 외국 애들도 젠지들은 딱 한 번 3초 정도 쳐다보는 게 있다. ‘그냥 왔어요’라는 식으로 반응한다”고 덧붙였다.

유병재는 당시 영상에서 “요즘 애들은 주눅도 잘 안 든다. 내가 예전에 TV를 보면 내가 알고 있는 한국 사람은 모두 카메라 앞에서 말을 못 했는데, 요즘은 무조건 길거리 인터뷰든 뭐든 모두가 연예인 같다”고 말했다.

온라인에서 확산한 젠지스테어 현상을 두고 세대간 해석의 차이로 인한 인식 격차가 발생하고 있기도 하다.

기성세대들은 실제 경험담을 온라인 커뮤니티 등에 털어놓고 있다. 편의점에서 어린 아르바이트생에게 가격이나 할인 조건 등을 물어봤는데, 대답 대신 몇 초간 쳐다보기만 했다는 것이다.

학원 강사라고 자신을 소개한 한 커뮤니티 글 게시자는 “아이들에게 ‘이해했니?’라고 물으면 대답이 없이 빤히 쳐다보기만 한다. 두세 번 반복해야 겨우 반응한다”고 답답함을 토로하기도 했다.

직장 내에서도 유사한 사례가 보고된다. “우리 회사 신입이 그렇다”, “사회성 있는 애들은 안 그러는데 일부는 확실히 대화 능력이 부족하다”, “하대하는 듯한 무표정이라 기분이 상한다”는 불만이 대표적이다. 또 “기계만 다뤄서 대화법을 모르는 것 같다”는 분석까지 나온다.

다만, 이 같은 시선이 기성세대 만의 관점으로 Z세대를 단정한 것이란 반론도 나온다.

Z세대는 젠지스테어에 관해 “소통 능력이 부족한 게 아니라 어이없는 질문이나 상황에 반응하지 않는 것일 뿐”이라고 주장한다.

일각에서는 젠지스테어가 코로나19로 인한 대면 경험 축소와 SNS 중심 관계 형성에 익숙해진 세대의 사회적 맥락을 고려해야 한다고 바라봤다. 특히 팬데믹 기간 대면 소통이 급감하며 사회적 고립을 겪은 일부 젊은 세대는 불안 등과 같은 정신적 부작용이 한층 심화됐다는 분석도 나온다.

단순히 감정이 없는 것이 아니라 감정을 절약하고 과잉 반응을 피하는 전략적 태도라는 분석도 나온다. 나아가 피로사회 속에서 나타난 새로운 세대의 소통 방식이라는 해석까지 제기된다.

외신에서는 이와 같은 맥락으로 젠지스테어를 Z세대의 ‘자기 검열 경향’으로 분석하기도 했습니다. SNS가 일상인 환경에 자라면서 자신이 하는 말이나 행동이 온라인에서 조롱 받을 수 있다는 일종의 두려움이 오프라인에서도 나타난 결과일 수도 있다는 거죠.

전문가들은 젠지스테어 현상을 이해할 때 단순히 무례하거나 병적인 문제로 규정하기보단, 코로나19 이후 사회적 맥락 속에서 이해할 필요가 있다고 강조한다.

전문가들은 조직에서 Z세대를 일방적으로 비판하고 냉소적 시선을 보내기보다 세대 차이를 이해하고 젊은 세대의 장점을 살려 적합한 업무를 맡기는 선순환 구조를 만들 것을 조언했다.