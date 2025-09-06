광주차이나센터, 생활 금융 아카데미 강좌 개최

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시 차이나센터(센터장 정종일 호남대 교수)는 5일 오전 10시 센터 1층 다목적홀에서 ‘작은 습관이 바꾸는 행복한 100세-마음이 편해지는 생활 금융 이야기’를 주제로 시민 교양 아카데미 강좌를 개최했다.

이번 강좌는 정종일 광주차이나센터장이 직접 강연자로 나서 일상 속 작은 금융 습관이 행복한 삶과 안정적인 노후 준비에 어떤 도움이 되는지를 시민들과 공유했다. 특히 생활 속에서 곧바로 실천할 수 있는 실질적인 조언으로 참석자들의 호응을 얻었다.

행사에는 지역 시민은 물론 주광주중국총영사관 영사들도 함께 참여해 생활 금융에 대한 이해를 높이고, 서로의 경험을 나누는 시간을 가졌다. 강연에서는 “작지만 꾸준한 금융 습관이 인생의 질을 바꾼다”라는 메시지가 강조되며 깊은 공감을 이끌어냈다.

정종일 센터장은 “이번 아카데미가 시민들과 재광 중국인들에게 금융 생활의 부담을 덜고, 더 편안하고 행복한 일상을 설계하는 데 도움이 되었기를 바란다”라며 “앞으로도 다양한 교양 강좌를 통해 시민들과 소통하며 삶의 질 향상에 기여하겠다”라고 말했다.

한편, 광주차이나센터는 시민 대상 교양 프로그램은 물론 국제 교류와 문화 소통을 위한 다양한 활동을 지속적으로 펼치고 있다.