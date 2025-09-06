광주대, 伊 토리노 명문 디자인학교와 글로벌 교육 협력

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주대학교(총장 김동진)가 이탈리아의 토리노에 소재한 명문 디자인학교 IAAD(Istituto d’Arte Applicata e Design)와 맞손을 잡고 글로벌 교육 협력에 나선다.

IAAD 라파엘라 로마노(Raffaella Romano) 학장과 다리오 올리베로(Dario Olivero) 자동차 디자인 교수는 지난 4일 오후 광주대를 방문, 강철구 문화산업대학장을 비롯한 문화산업계열 학과장 및 교수들과 학술 교류 및 디자인 분야 협력 방안을 논의했다.

IAAD는 자동차 디자인, 산업 디자인, 광고 및 그래픽 디자인, 인테리어 디자인 등 다양한 디자인 분야에서 특화된 교육을 제공하는 명문 디자인학교이다. 특히 산업 디자인과 교통 디자인 분야에서 국제적 명성을 얻고 있으며, 학생들의 창의성을 높이는 실무 중심 교육을 지향하고 있다.

강철구 문화산업대학장은 “광주광역시와 우호 관계를 맺고 있는 이탈리아 토리노의 명문 디자인학교와 다양한 학술 교류 및 공동 연구 협력을 추진해 학생들에게 국제 무대 도전 기회를 부여하고, 글로벌 디자인 전문가들과의 네트워킹 기회를 제공하겠다”고 말했다.