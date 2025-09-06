5일 월드프리미어, 집세 회장 직접 발표 UX/UI, 자율주행 기능 대폭 개선 집세 회장 “단순 신차 아냐, 혁신의 시작”

[헤럴드경제(뮌헨)=김성우 기자] BMW가 5일(현지시간) 뮌헨에서 열린 ‘노이어 클라쎄’ 월드 프리미어 행사에서 차세대 전동화 전략의 첫 번째 모델인 ‘뉴 iX3’를 공개했다.

뉴 iX3는 BMW가 1960년대 노이어 클라쎄로 중형 세단 시대를 연 이후, 60여 년 만에 같은 이름으로 내놓는 첫 순수 전기차다. 현장에 선 올리버 집세 BMW 그룹 회장은 “이번 iX3는 단순한 신차가 아니라 브랜드 전체의 새로운 시대를 여는 출발점”이라고 말했다.

이번 모델은 최신 6세대 eDrive 시스템을 탑재했다. 합산 출력은 469마력(345㎾), 최대 토크 645Nm로 0→100㎞/h 가속 4.9초, 최고속 210㎞/h를 구현한다. 주행 가능거리는 WLTP 기준 최대 805㎞로, 800V 초급속 충전 시 10분 만에 372㎞ 주행거리를 확보할 수 있다. 충전 포트는 자동 개폐 기능을 갖췄으며, BMW는 전 세계 200만개 이상 충전소와 연결된 네트워크를 제공한다.

국내 기준과 전기차 주행 환경을 감안했을 때, 최대 주행가능거리는 약 600㎞, 전비는 약 6.6㎞/㎾h가 될 것으로 전망된다.

차량은 새로운 디자인 요소를 대거 차용했다. 우선 디자인은 기존 키드니 그릴과 화살표형 헤드램프 요소를 대거 차용하면서도, 라디에이터그릴을 LED 램프로 활용했다. 헤드라이트도 로우라이트와 하이라이트 기능을 함께 사용한다. 특히 디자인적으로 봤을 때 수직 LED 헤드램프가 적용된 새로운 ‘X-페이스’ 스타일이 특징이다.

차량의 공기저항계수(Cd)는 0.24로 동급 최고 수준이다.

실내는 파노라믹 iDrive를 중심으로 구성됐다. 앞유리 하단 전체를 가로지르는 110㎝ 폭의 파노라믹 비전과 17.9인치 중앙 디스플레이가 핵심을 구성한다. BMW가 세계 최초로 시도했던 헤드업디스플레이(HUD)는 파노라믹 비전, 센터디스플레이와 함께 속도·내비게이션·배터리 상태 등 주요 정보를 제공한다.

또한 iX3에는 주행·자율주행·인포테인먼트·편의사양을 담당하는 ‘4개의 슈퍼 두뇌’가 탑재됐다. 이중 눈길을 끄는 것은 BMW가 독자 개발하고 생산하는 ‘하트 오브 조이(Heart of Joy)’ 제어 시스템이다. 차량은 이를 통해 가속·제동·조향을 통합 관리해 회생제동 효율을 높이고, BMW 특유의 주행 감각을 유지하도록 설계됐다.

다른 슈퍼 두뇌 중 하나인 ‘자율주행 슈퍼두뇌’는 크루즈 컨트롤 중 짧은 제동에도 크루즈 기능을 유지해준다.

실내 공간은 SAV(스포츠 액티비티 차량)이라는 특유의 정체성을 그대로 유지했다. 그러면서도 수납공간을 늘려서 트렁크 기본 용량은 520ℓ, 2열 폴딩 시 1750ℓ로 확장된다. 보닛 아래에는 58ℓ의 수납공간(프렁크)도 추가됐다.

BMW는 뉴 iX3를 올해 말 헝가리 데브레첸 신공장에서 생산하기 시작한다. 내년도에는 두 번째 노이어 클라쎄 모델인 i3의 윤곽도 나올 전망이다. 또한 BMW는 노이어 클라쎄 모델이 아니더라도 2026년부터 모든 차량에서 ‘노이어 클라쎄’에서 활용한 기술과 디자인 요소를 대거 적용한다.