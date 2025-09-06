트럼프 대통령 백악관서 발표 오는 11월 남아공 G20 회의 밴스 부통령이 대신 참석

[헤럴드경제=서재근 기자] 내년 주요20개국(G20) 의장국인 미국이 플로리다주 마이애미에서 G20 정상회의를 개최한다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 5일(현지시간) 백악관에서 “2026년 G20 정상회의가 미국의 가장 위대한 도시 중 하나인 플로리다의 마이애미에서 열린다는 사실을 발표하게 돼 매우 기쁘다”고 말했다.

이어 “내년에 미국 건국 250주년을 기념하는 동시에, 거의 20년 만에 처음으로 미국에서 G20 정상회의를 개최하는 영광을 누리게 됐다”고 덧붙였다.

G20 정상회의는 트럼프 대통령이 소유한 마이애미의 도랄 골프 리조트에서 열릴 예정이다.

트럼프 대통령은 장소 선정 배경과 관련해 “장소는 도랄이 될 것”이라며 “공항 바로 옆에 있어 위치가 최상이고, 아름답기 때문에 모두가 그곳을 원한다”고 말했다.

한편, 트럼프 대통령은 오는 11월 남아프리카공화국에서 열리는 G20 정상회의에는 참석하지 않을 것이라고 밝혔다. 대신 JD 밴스 부통령이 갈 예정이라고 말했다.