美 플로리다주 임장 직접 가보니 명문학군 100평, 서울아파트 평균가(14억)보다 저렴

“우리 단지의 가장 큰 장점은 ‘학교’입니다. 도보권에 명문 학교 네 군데가 있어요. 두 번째는 디즈니(Disney)죠. 입지가 좋다는 게 분명하지만, 가장 큰 힘은 역시 학군이에요” 미국 고급 커뮤니티 주거단지 Waterleigh 직원

[헤럴드경제=홍승희·김희량 기자] 미국 플로리다주 올랜도의 관광명소인 월트디즈니월드에서 차로 28분 가면, 윈터가든시의 ‘Waterleigh’라는 고급 주거단지가 있다. 약 2400개의 가구가 입주해 있는 커뮤니티로, 닥터홀튼이라는 시행사가 약 7년 전 준공했다. 윈터가든은 우리나라로 따지면 경기도 분당과 같은 준신도시에 해당한다.

지난 28일 헤럴드경제가 직접 찾은 Waterleigh는 말 그대로 ‘궁전 같은 집’이 밀집돼 있는 미국의 전형적인 부촌 느낌이었다. 단지 내에는 펜트하우스를 빼면 7개의 주택 유형이 있는데, 그중에서도 가장 크고 고급 유형인 시클리프(Sea Cliff) 주택이 매물로 나왔다.

닥터홀튼의 한 상담 직원은 “단독주택 가격이 최고 170만 달러(한화 약 23억5600만원)까지 나왔는데, 현재는 전부 팔렸다”며 “중국과 브라질의 상류층이 눈에 띄는 등 여유 있는 외국인들도 많이 살고 있는 동네”라고 전했다.

이곳 부모들은 대개 골프 카트를 타고 아이들의 등하교를 돕는다. 커뮤니티 안에는 4개의 수영장이 리조트 시설급으로 설치돼있고, 피트니스센터도 3곳에 이른다. 테니스장, 축구장, 피클볼 코트 등이 있으며 호수에 설치된 선착장에선 불꽃놀이도 감상 가능하다. 주거단지 내부에는 크고 작은 7개의 호수가 집들과 어우러진다.

플로리다에서 고급주택을 중심으로 중개하고 있는 한인 부동산중개인 서밀라씨는 “집 앞뒤에 호수나 숲이 있으면 보다 프라이빗한 삶을 누릴 수 있어 집이 더 비싼 편”이라며 “일종의 자릿값인데, 높게는 3만달러까지도 가격 프리미엄이 더 붙고 팔 때도 환금성이 더 좋다”고 설명했다.

매물로 나온 시클리프 주택 모델하우스 입구를 본격 들어서자 바로 식사할 수 있는 다이닝 공간이 보였다. 이 공간을 옆 통로를 지나면 부엌으로 연결된다. 거실은 어린아이들이 뛰놀 수 있을 만큼 넓은 데다 네 개의 침실 중 1층에 위치한 안방은 널찍한 화장실, 그리고 10평은 족히 돼 보이는 드레스룸과 맞붙어 있다. 차 두 대가 주차 가능한 넓은 차고지도 1층에 있다.

2층의 경우 1층에 비해선 작지만 여전히 충분히 넓은 거실이 있으며 침실 두 개 그리고 1.5개의 화장실이 붙어있다. 해당 집의 면적은 3327제곱피트(전용면적)로, 우리나라에서 사용하는 3.3㎡(평)으로 환산하면 약 93평 정도다.

천장이 높게 빠지고, 뒤로는 숲과 호수가 위치해 자릿값도 높은 이번 매물의 가격은 얼마일까. 바로 91만6500달러, 우리 돈으로 환산하면 12억6800만원이다. 지난 7월 14억원을 돌파한 서울 아파트 평균 가격에 좀 못 미치는 수준이다.

이 단지의 또 다른 장점은 바로 저렴한 관리비(HOA)다. 월 277달러만 내면 단지 내 커뮤니티 시설을 이용할 수 있을 뿐 아니라 앞마당의 잔디 관리까지 받을 수 있다. 일반 단독주택은 잔디 관리만 해도 월 100~200달러가 소요되는데 각종 수영장과 피트니스센터 등 시설을 모두 사용하며 지급하는 관리비를 총합쳐도 300달러가 되지 않아 집주인들의 만족도가 높다고 한다.

실제 8월 말 9월 초는 미국에서 집을 사기 좋은 적기라는 게 전문가들의 의견이다. 서 중개인은 “회계실적이 9월 마무리된다”며 “매수자 우위의 시장이 형성되는 시기기 때문에 이때 집을 사는 게 베스트”라고 전했다.

미국의 또 다른 장점은 바로 유연한 자본조달이 가능하다는 점이다. 외국인이라도 집값의 약 40% 수준만 선금으로 지급하면, 나머지는 대출로 자금을 해결할 수 있다고 한다. Waterleigh의 경우 실거주만 가능하지만, 같은 동네 다른 단지의 경우 집을 구매한 이후 월 2500~3000달러 수준의 월세를 받는 안도 고려해 볼 수 있다.

<본 기사는 한국언론진흥재단의 지원을 받아 작성되었습니다>