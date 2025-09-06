KB자산운용 ‘RISE AI전력 인프라’ 상장 준비 KRX-아크로스 지수 활용 “정부 AI 투자 기조에 발맞춰”

[헤럴드경제=신주희 기자] 한국거래소가 ‘KRX 소버린 AI 지수’ 3종을 새롭게 발표한 가운데 운용사들이 발 빠르게 관련 상장지수펀드(ETF) 출시를 준비하고 있다. 정부가 100조원 규모의 국민성장펀드를 조성하는 상황에서 AI 관련 인프라 투자가 확대될 것으로 예상되자 자산운용사들이 선제적으로 시장을 공략하고 나선 것이다.

6일 금융투자업계에 따르면 KB자산운용은 오는 23일 ‘RISE AI전력 인프라’ ETF를 상장할 계획이다. 이 상품은 한국거래소와 아크로스(Akros)가 공동 개발한 AI 전력 인프라 지수를 추종하는 패시브 ETF로 상장 준비가 마무리 단계에 들어갔다. 삼성자산운용도 해당 지수를 기반으로 한 신규 ETF 출시를 준비 중이며 한국투자신탁운용은 기존 국내 테크 ETF상품을 KRX 지수 추종 상품으로 리뉴얼할 계획이다.

거래소가 운용사 요청에 따라 거래소가 지난 7월부터 지수 개발에 착수했으며 일부 지수 콘셉트는 거래소가 직접 아이디어를 제안해 반영한 것으로 알려졌다.

거래소가 이번에 발표한 지수는 ▷‘KRX 소버린 AI 지수’ ▷‘KRX-Akros AI 전력 인프라 지수’ ▷‘KRX AI 반도체 지수’ 등 3종이다. 아크로스 테크놀로지스와 협업해 거대언어모델(LLM) 기반 키워드 분석 방식으로 개발됐으며, 거래소가 핀테크 스타트업과 함께 지수를 공동 개발한 첫 사례다.

‘KRX 소버린 AI 지수’는 소버린 AI와 연계된 27개 종목으로, 네이버·LG씨엔에스·엔씨소프트·SK텔레콤 등이 상위 편입됐다. ‘KRX-Akros AI 전력 인프라 지수’는 전력 수요 확대와 관련된 15개 종목으로, 한전KPS·효성중공업·LS 일렉트릭·두산에너빌리티·한국전력 등이 포함됐다.

‘KRX AI 반도체 지수’는 AI 학습·추론 및 데이터 처리에 필수적인 20개 종목으로, SK하이닉스·삼성전자·DB하이텍·한미반도체·리노공업 등이 상위 비중을 차지한다.

일각에서는 거래소가 정부의 100조원 규모 국민성장펀드 기조에 발맞춰 사실상 ‘관제 펀드’를 조성하기 위한 일환 아니냐는 시각도 나온다. 한 운용업계 관계자는 “운용사 요청이 있었다고는 하지만 이번에는 정부 정책 기조와 보조를 맞춘 것처럼 보인다”며 “사실상 밸류업지수처럼 ‘관제펀드’를 위한 지수 성격을 띠는 것이 아니냐”고 반문했다.

거래소는 이번 지수 개발이 “관제펀드 성격은 전혀 없다”고 강조했다. 운용업계도 정책 당국의 요청에 따른 것은 아니라고 선을 그었다. 정부의 대규모 투자 계획 발표 이후 운용사들이 앞다퉈 AI 관련 상품화를 추진하는 만큼 이번 지수와 ETF 출시가 실제 자금 유입으로 이어질 수 있을지 주목된다.