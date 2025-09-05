[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 노원구(구청장 오승록·사진)가 소통전문가 이호선 교수 초청 강연을 개최한다고 5일 밝혔다.

‘불후의 명강’은 인문, 건강, 과학, 대중문화 등 다양한 분야의 명사를 초청해 시대적 문제와 개인의 삶에 대한 이야기를 나누는 구의 대표적 평생교육 사업이다. 올해는 지난 6월 미술사학자 양정무 교수가 불후의 명강 첫 강연을 맡았으며, 제2회 강연은 상담심리 전문가 이호선 교수가 이어간다.

이호선 교수는 숭실사이버대학교 기독교상담복지학과 교수이자, EBS ‘달라졌어요’, KBS ‘아침마당’, SBS ‘길위의 닥터’, ‘좋은아침’, jtbc ‘이혼숙려캠프’ 등에 출연했다.

오는 9월 26일 오후 7시, 노원구민의전당 대강당에서 진행되는 제2회 불후의 명강 주제는 ‘시대와 세대 속에 좋은 가족이 되는 기술’이다.

강연에 참여를 원하는 구민은 오는 9월 8일부터 노원구청 홈페이지를 통해 사전 접수하면 된다. 행사 당일 현장 접수도 가능하다. 온라인 접수는 500명, 현장 접수는 선착순 100명에 한해 입장할 수 있다. 좌석은 지정석 없이 자유좌석제다.

오승록 노원구청장은 “세대와 관계의 변화 속에서 가족을 돌아보는 시간이 되기를 바란다”며 “앞으로도 불후의 명강을 통해 구민이 공감하고 함께 성장할 수 있는 배움의 장을 계속 열어가겠다”고 말했다.