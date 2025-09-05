JIMFF 개막작 ‘뮤지션’ 그레고리 마뉴 감독 첫 내한 기자회견…“한국영화 덕에 익숙한 나라” “클래식 전문 지식 없이도 즐길 수 있는 영화”

[헤럴드경제(제천)=손미정 기자] “‘음악을 연주하는 사람의 움직임과 숨결을 보여줄 수 있다면 관객들이 영화관으로 돌아오지 않을까’란 생각으로 만들었습니다”.

지난 4일 충북 제천시 제천영상미디어센터 봄에서 진행된 ‘뮤지션’ 기자 시사 및 간담회에서 그레고리 마뉴 감독은 영화를 기획하게 된 계기에 대해 이렇게 말했다. 팬데믹으로 모두가 영화관에 가지 않던 시절, 강도 높은 격리 속에 이웃집 바이올리니스트의 연주 소리가 영화 ‘뮤지션’이 세상에 나올 수 있는 씨앗이 됐다. 영화와 음악을 통해 이해와 조화, 화합의 이야기를 담아낸 그의 영화 ‘뮤지션’은 4일부터 엿새 간의 여정을 시작한 제21회 제천국제음악영화제(JIMFF)의 개막작으로 선정됐다.

마뉴 감독은 “그저 파리의 작은 카페에 앉아 그냥 머릿속에 떠오르는 생각을 끄적인 것이 구체화돼 하나의 영화로 관객을 만났을 때의 기쁨이 너무 컸다”면서 “‘뮤지션’이란 작품으로 미지의 나라까지 와서 관객들을 만나게 돼 기쁘다”고 했다.

앞서 마뉴 감독은 지난 2013년 영화 ‘미셸’이 9회 제천국제음악영화제에 초청되며 한국과 첫 연을 맺었다. 한국 방문은 이번이 처음이다. 한국을 찾은 소감을 묻자 그는 “한국에서 시간을 보낸 지 7시간이 됐다”며 웃고는, “영화 덕에 익숙한 나라”라며 답변을 이었다.

마뉴 감독은 “한국 영화를 많이 봐 왔기 때문에 한국이 먼나라 같지만 한편으로는 굉장히 가까운 나라라는 느낌이 있다”면서 “직접적이고 구체적으로 뭔가를 말하기보다 섬세한 감정으로 이해하고 소통하는 느낌을 한국 영화에서 받았다. 그것이 한국인과 프랑스인 간의 공통점이라고 생각한다”고 말했다.

올해 제천국제영화제 개막작 ‘뮤지션’은 전설의 명기 스트라디바리우스의 4중주 공연을 완성하기까지, 그것을 기획한 아스트리드와 네 명의 연주자, 그리고 작곡가의 좌충우돌 여정을 그린 영화다. 클래식을 소재로 했지만, 대중들에게 가까이 다가갈 수 있는 영화를 만드는 것이 연출 목표였다. 이는 마뉴 감독이 ‘뮤지션’을 기획한 이유와도 맥을 같이 한다.

그는 “‘뮤지션’ 전에 영화 ‘퍼퓸즈’를 코로나 팬데믹 직전에 개봉했는데, 격리 기간 동안 관객들이 집에서 온라인동영상서비스(OTT)로 영화를 보는 것에 익숙해진 것이 감독으로서 두려웠다”면서 “때문에 이 영화는 영화 속에 나오는 음악들에 대해서 전문적인 지식을 가진 사람도, 그렇지 않은 사람도 함께 극장에서 즐길 수 있는 영화가 되길 바랐다”고 말했다.

영화에 등장하는 네 명의 스트라디바리우스 연주자는 모두 악기를 잘 다루는 이들로 캐스팅했다. 그중 셋은 프로 연주자고, 나머지 역시 악기에 익숙한 배우다. 마뉴 감독은 처음 영화의 구상 단계부터 연주자를 캐스팅하는 것이 목표였다고 했다.

마뉴 감독은 “음악을 할 줄 아는 연기자를 섭외하기 위해 오디션을 정말 많이 했다”면서 “프랑스와 독일, 벨기에까지 수소문해서 오랜 오디션 과정을 거쳤다. 마지막 네 번째 연기자까지 캐스팅됐을 때 캐스팅 디렉터가 굉장히 기뻐했다”고 말했다.

영화 초반부에 네 명의 연주자들은 각자의 자존심만을 내세우다 제대로 된 합주조차 하지 못한다. 마뉴 감독은 실제 영화 촬영 현장에서도 비슷한 일이 있었다고 회상했다. 그는 “영화 속에 보이는 일이 실제로 연기자들 사이에서 일어나는 것을 목격했다”면서 “네 명의 연기자 사이에 미묘한 긴장감이 존재했고, 이들이 협업하는 과정에서 음악을 수정하는 일도 있었다”고 밝혔다.

영화는 성당에서 진행된 최종 공연을 위해 달려간다. 그리고 영화의 막바지, 성당을 비추는 한 줄기 빛 아래에서 네 명의 연주자가 선보이는 4중주는 기대 이상의 감동을 전한다. 그간의 갈등과 충돌, 서사가 서로의 눈을 맞추며 완성된 완벽한 하모니로 해소되는 장면은 ‘뮤지션’의 클라이맥스이자 영화가 전하고자 하는 메시지 그 자체다. 선명하게 담아낸 음악까지도 정확히 ‘음악의 힘’이라는 영화의 주제를 향해 곧게 뻗어있다.

해당 신의 촬영만 4박 5일이 걸렸다. 마뉴 감독은 “영화가 성공하지 못해도 적어도 이 마지막 곡은 남아 있겠다는 생각했다”고 했다.

그는 “프랑스와 독일의 합작 방송인 아르떼가 가끔 특별한 장소에서 여는 콘서트를 레퍼런스로 한 장면이다. 최소한의 사람들만 모여서 그 앞에서 연주하는 장면으로 연출했다”면서 “특히 마지막 4중주는 연주자들을 따로 촬영하는 것이 아니라 네 명이 서로가 서로를 의지하고 바라보는 모습을 반드시 담고자 했다”고 설명했다.

영화에서는 4중주를 빗대어 화합·조화에 대한 다양한 생각들이 나온다. 대부분 작곡가 ‘보몽’의 대사를 빌려서다. 영화는 이야기한다. 잘하는 연주자들이 모였다고 완벽한 4중주가 나오는 것은 아니라고. 마뉴 감독은 영화 촬영도 다르지 않다고 말했다.

그는 “영화를 만들면서, 영화에서의 조화에 대한 생각을 많이 하게 됐다. 가령 관객들이 보기에 너무나 연기를 잘하는 배우들을 모아놔도 조화로운 연기로 이어지는 것은 아니다”면서 “다만 각자의 에고(Ego, 자아)를 누른다고 해서 조화가 이뤄지는 것은 아니고, 그것을 지키면서 화합까지 이뤄내는 작업 과정을 만들어내는 것이 중요하다고 생각한다”고 밝혔다.

마뉴 감독은 한국 관객들과의 만남을 앞두고 설렘을 감추지 못했다. 한국 관객들의 반응이 기대된다고도 했다.

그는 “이 영화는 코미디다. 이 코미디는 개그도 아니고, 슬랩스틱도 아니고 귓속에 나지막이 소곤거리는 그런 코미디”라면서 “코미디에서 중요한 것은 관객들을 웃길 수 있는가인데, 이 코미디가 프랑스만이 아니라 한국에서도 통하는 코미디일지 궁금하다”고 말했다.