[헤럴드경제 스포츠팀] 한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 5일 “2025시즌 스물아홉 번째 정규투어 대회로 신규 대회인 ‘해피니스CC 오픈(가칭)’이 열린다”고 밝혔다.
해피니스 컨트리클럽 주식회사(이하 해피니스CC)가 주최하는 이번 대회는 오는 10월 24일부터 사흘간 전라남도 나주시에 위치한 해피니스 컨트리클럽에서 총상금 10억 원 규모로 펼쳐진다. ‘해피니스CC 오픈(가칭)’이 새롭게 열리면서 2025시즌 KLPGA투어는 총 31개 대회, 총상금 약 346억 원 규모로 치러지게 됐다.
이번 대회의 무대가 될 해피니스CC는 뛰어난 접근성과 바람이 적은 천혜의 여건, 도전적인 코스와 격조 높은 운영시스템을 갖춘 골프장이다. 2018년 KLPGA 드림투어인 ‘KLPGA 2018 송학건설 · 해피니스CC 드림투어’와 ‘KLPGA 2018 KBC · 해피니스CC 드림투어’가 열렸으며, 이번 정규투어 개최를 통해 KLPGA와 다시 인연을 이어가게 됐다.
sports@heraldcorp.com