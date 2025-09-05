美 ‘경제안보’ 필수자원 안정 확보 포석 日, 미국산 쌀수입 35만톤→60만톤 될듯 히타치, 미국에 1.4조원 규모 투자 약속

도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 서명한 미일 무역합의 이행 행정명령에는 일본산 자동차에 대한 15% 관세 적용 뿐 아니라, ‘상호관세 0%’ 적용 가능 품목을 비롯한 각종 패키지성 딜(거래)이 포함됐다.

이날 행정명령 제 5조의 ‘상호관세 적용 제외 품목’을 보면, 일본산 제품 중 미국 내에 존재하지 않거나 충분히 생산되지 않는 천연자원, 복제 의약품, 의약 원료 및 화학 전구체에 대해서는 상호관세율을 0%로 낮출 수 있도록 하고 있다. 이에 대한 결정 권한은 미국 상무부 장관에게 부여했다.

업계에서는 단순한 교역 이득이나 관세 수입보다 ‘경제 안보’에 입각해 산업·의료 등과 관련된 필수 자원을 안정적으로 확보하는 트럼프 행정부의 정책적 움직임으로 분석한다.

행정명령에는 미국산 쌀 수입에 관한 내용도 포함됐다. ‘미니멈 액세스’ 제도 안에서 미국산 쌀 수입을 75% 늘린다고 했다. 미니멈 액세스는 최소한의 쌀 수입을 의무화하는 제도를 뜻한다. 세계무역기구(WTO) 협정에 근거해, 일본은 연간 77만 톤의 쌀을 무관세로 의무 수입하고 있다. 이 틀 안에서 일본은 미국과 태국, 호주, 중국 등에서 쌀을 수입하고 있고, 이 중 미국으로부터 가장 많은 약 35만 톤을 수입한 것으로 알려졌다.

일본 니혼게이자이신문은 “(이번 행정명령으로 미국으로부터 수입이) 75% 늘어나면 단순 계산으로 약 60만 톤이 된다”며 “태국산 등으로부터 물량 전환이 필요할 것으로 보인다”고 분석했다.

또 세계무역기구(WTO)의 민간항공기교역 합의의 적용을 받는 항공우주 제품 중 무인기를 제외하고는 상호관세, 철강·알루미늄·구리 관세를 적용하지 않기로 했다. 옥수수, 대두, 비료, 바이오에탄올(지속가능 항공유 포함) 등 미국산 농산물 및 기타 미국 제품을 연간 80억 달러(약 10조8000억원) 규모로 구매하는 방안 역시 신속히 이행할 예정이다.

일본 정부는 미국 안전기준을 충족한 미국산 승용차를 추가 검사 없이 일본 내 판매를 허용하도록 했다. 또 미국산 민간 항공기과 방산 장비 구매에도 합의했다.

일본 정부는 미국 내 5500억 달러(약 742조원) 규모의 투자를 약속했다. 트럼프 행정부는 “이 투자는 미국 정부가 직접 선정할 것”이라며 “이러한 투자는 수십만 개의 미국 내 일자리를 창출하고, 제조업을 확장하며, 장래 세대까지 미국의 번영을 보장할 것”이라고 설명했다.

하워드 러트닉 미국 상무부 장관은 “오늘은 역사적인 날”이라며 “양해각서에 서명함으로써 거래가 완결된다”고 말했다.

일본의 최고 통상 교섭 책임자인 아카자와 료세이 경제재생상은 미국 워싱턴DC에서 기자회견을 열고, 대미 투자에 대해 “7월의 합의와 전혀 변함이 없다”며 “투자, 대출, 대출 보증을 합계 최대 5500억 달러까지 제공한다”고 설명했다. 이어 “일본에도 이익이 되는 프로젝트를 국제협력은행(JBIC)이나 일본무역보험(NEXI)이 지원할 것”이라고 덧붙였다.

한편 이날 미 백악관은 일본 기업 ‘히타치 에너지’가 미국에 10억 달러(약 1조3900억원)를 투자하기로 했다고 밝혔다. 백악관은 보도자료를 통해 “오늘 히타치 에너지가 미국의 핵심 전력망 인프라에 10억 달러를 투자한다”며 “이 중 4억5700만 달러(약 6100억원)는 버지니아주의 새 대형 변압기 생산시설에 투자될 예정”이라고 밝혔다. 백악관은 “히타치는 백악관의 ‘AI 행동 계획(Action Plan)’이 투자 결정의 촉매제가 됐다고 밝혔다”며 “트럼프 대통령의 AI, 에너지 중심 정책이 이번 투자를 끌어냈다”고 자평했다. 김지헌 기자