위고비·마운자로로 잘 알려진 ‘GLP-1’ 식욕 억제해 체중 줄이고 혈당 동시관리 식생활 소비 변화…주류·패션·레저 확산 항공연료↓·헬스 수요↑ 산업별 이해득실 고가 약값에 건강 불평등·양극화 우려도

비만치료제가 세계적 광풍을 일으키면서 그 여파가 상상을 초월하고 있다. 단순히 치료제 시장에 국한된 게 아니다. 식생활, 술, 패션, 레저 산업에 이르기까지 변화가 감지된다.

5일 관련 업계에 따르면 비만치료제 시장이 초기 단계임에도 이미 여러 산업군에서는 유불리 계산에 분주하다. 비만치료제 대중화가 이뤄질수록 산업계 곳곳에 미칠 영향력은 더 거세질 전망이다.

비만치료제는 ‘위고비’ ‘마운자로’로 잘 알려진 GLP(글루카곤 유사 펩타이드)-1 수용체 작용제다. 장에서 생성된 호르몬을 모방해 식욕을 억제해 체중을 줄이고, 혈당을 조절해 제2형 당뇨병과 비만을 치료하는 데 사용되는 약물의 한 종류다.

최근 미국 경제매체 CNBC는 GLP-1 계열 약물이 끼치는 식생활, 술, 패션 산업에 끼치는 영향을 분석·발표했다. 가장 눈에 띄는 업종은 식품·음료 산업이다. 지난해 발표된 미국 코넬대 초기 연구에 따르면, GLP-1 사용자가 한 명 이상 있는 가구는 약물 복용 시작 6개월 이내에 식료품 지출을 5.3% 줄였고, 고소득 가구에서는 무려 8.2%까지 식료품 지출을 줄였다.

최근 업데이트된 연구 결과에 따르면, 6~12개월 동안 약물을 복용한 사람들은 차츰 쿠키, 베이커리류 등 가공식품 지출 속도를 줄였고, 약물을 중단한 사람들은 다시 복용 전 지출 수준으로 돌아갔다.

이러한 양상은 식음료, 공산품 기업과 식품 생산 업체에도 큰 영향을 끼칠 수 있다는 분석이다. 일부 기업은 변화하는 트렌드에 부응하기 위해 고단백 식사, 소량 섭취, 근육 유지를 촉진하는 식품 등 새로운 제품 라인을 출시하고 있다.

싱가포르경제대의 알조샤 얀센 교수는 “특정한 제품을 구매하는 특정 고객층들은 자연스레 브랜드 충성도를 보이지만, (비만치료제처럼) 소비자의 행동을 변화시키는 요소가 존재하면 충성도가 상당히 위험해질 것”이라고 분석했다.

최근엔 GLP-1가 ‘중독 치료’ 효과가 있다는 연구 결과도 나왔다. 코넬대 연구에 따르면 GLP-1이 음식을 넘어 알코올 오남용, 약물 의존, 심지어 도박을 줄이는 데 도움이 된다고 밝혔다. GLP-1이 뇌의 보상 경로를 표적으로 삼아 식욕을 조절하며, 특히 동기 부여, 즐거움, 보상이 연결된 뇌 부위로 도파민 분비를 조절하기 때문이다.

이는 알코올과 담배 산업에는 직격탄이다. 이들 업계가 GLP-1의 치료 효과 범주에 촉각을 곤두세우는 이유다. 위스키 제조사인 조니 워커 관계자는 CNBC에 “현재까지 (매출 감소에 대한) 영향은 크지 않다”면서도 “주의 깊게 관찰하고 있다”고 밝혔다.

이외에도 다양한 업종이 비만치료제 영향을 받을 것으로 전망된다. 비만인구 감소에 따라 항공사에서는 연료 절감 효과가 있을 것이란 분석이며, 헬스클럽과 개인 트레이너 수요가 증가하리란 전망도 나온다. 휴양 리조트에서의 여가활동 증가로도 이어질 전망이다.

연구를 진행한 유라 리아우코니테 코넬대 마케팅·응용경제학과 교수는 “단기적으로는 GLP-1 계열 약물들이 패스트푸드와 퀵 레스토랑에서의 지출을 줄일 것”이라며 “궁극적으로는 사람들이 이 약물을 얼마나 오래 복용하느냐에 크게 좌우될 것”이라고 말했다.

나아가 비만치료제가 사회적 양극화를 부추길 것이라는 우려도 제기된다. 비싼 약값을 감당할 수 있는 계층은 살 빼기가 쉬워지고, 이에 따라 계층 분리가 이뤄질 수 있다는 이유에서다.

긴급 치료와 온라인 처방약을 제공하는 ‘메드익스프레스’의 소피 딕스 의료 담당 책임자는 “건강에는 사회적 결정 요인이 존재하며, 소득이 낮은 지역일수록 비만율이 높다는 사실을 우리는 알고 있다”고 했다. 그는 GLP-1 계열 약물에 대한 접근성 문제에 대해 “경제적 여유가 있는 사람들만 생명을 바꾸는 이 약물에 접근할 수 있는 이중사회 위험을 초래할 것”이라고 지적했다.

이와 관련, 얀센 교수는 “부유층이 체중 감량 효과를 내는 의약품을 확보한다면, 이미 소득 및 교육수준과 높은 상관관계를 보이는 체중의 불평등이 더욱 심화될 것”이라며 “이는 분명히 사회 전반에 부정적인 영향을 미칠 것”이라고 우려했다. 최은지 기자