‘텍사스 BESS’ EPC 계약 2027년 3분기 준공 목표

HD현대의 전력기기 및 에너지솔루션 계열사인 HD현대일렉트릭이 전력 계통 안정화 핵심 솔루션으로 급부상하고 있는 배터리에너지저장장치(BESS) 시장에 본격 진출한다.

HD현대일렉트릭은 4일 경기도 분당에 위치한 HD현대글로벌R&D센터에서 총 1400억원 규모의 미국 텍사스 200메가와트시(㎿h)급 ‘루틸 BESS 프로젝트’에 대한 설계·조달·시공(EPC) 계약을 체결했다고 5일 밝혔다.

루틸 BESS 프로젝트는 미국 텍사스 러널스 카운티를 거점으로 하는 전력 거래 사업이다. 잉여 전력을 배터리에 저장한 뒤 수요가 발생할 때 텍사스 전역에 공급한다. 이 프로젝트는 한국남부발전, 알파자산운용, KBI그룹 등이 공동 추진하고 있다. 올해 3분기 착공해 2027년 3분기 준공이 목표다.

HD현대일렉트릭은 BESS 사업을 본격 확대하고 이번 프로젝트를 성공적으로 수행하기 위해 4월 미국 텍사스 법인을 설립한 바 있다.

고은결 기자