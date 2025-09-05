건물 외장재에 태양광 모듈 결합 제로 에너지 건축물 확산 선제대응

[헤럴드경제=유재훈 기자]삼화페인트공업㈜은 현대제철, 한화솔루션, 롯데건설, 엡스코어, 고려대학교와 함께 철강 기반 차세대 건물 일체형 태양광 모듈(BIPV) 개발을 위한 공동 업무협약을 체결했다고 5일 밝혔다. BIPV는 건물의 외장재에 태양광 모듈을 직접 결합한 기술로, 건물 자체가 태양광 발전소가 되도록 만든 기술이다.

이번 협약은 제로 에너지 건축물(Zero-Energy Building·ZEB) 법제화에 선제적으로 대응하기 위해 마련됐다. 삼화페인트와 협약사는 건축물에 사용되는 에너지를 신재생 에너지로 전환해 환경 보전과 함께 지속가능한 사회를 구현하는 데 적극 협력하기로 했다.

협약의 주요 내용은 ▷철강 기반 차세대 건물일체형 태양광 모듈 ▷G2S(Glass to Steel) 건물일체형 태양광 모듈 ▷G2S 태양광 모듈의 쿨링 필름 시스템 등 개발이다. 삼화페인트와 협약사는 각 사가 보유한 기술과 역량을 활용해 BIPV 성능을 극대화하고 상용화를 추진할 방침이다.

협약식에는 김정배 삼화페인트 CBO, 임희중 현대제철 제품개발센터장, 유재열 한화솔루션 한국사업본부장, 석원균 롯데건설 기술연구원장, 박성철 엡스코어 대표, 황성호 고려대학교 연구교수 등 주요 관계자가 참석했다.

삼화페인트 관계자는 “ZEB 의무화 추세에 따라 BIPV 시장 규모가 큰 폭으로 성장할 것으로 전망한다”며 “각 협약사와 유기적인 연대로 국내는 물론 글로벌 시장 경쟁력도 확보하겠다”고 말했다.